위철환 "참정권 보장 책무 다하지 못해"…투표용지 부족 사태 사과

"국민 비판·감시 예외인 헌법기관 없어"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 위철환 중앙선거관리위원회 위원장 직무대행은 23일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "한 사람의 투표권이라도 결코 침해되어서는 안 된다는 헌법적 책무를 다하지 못했다"며 사과했다.

위 직무대행은 이날 오전 국회에서 열린 '투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 1차 기관보고에서 "결코 일어나서는 안 되는 일이 발생해 국민 여러분께 큰 실망과 염려를 끼쳐드려 참담하고 부끄러운 마음"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "당연히 보장받아야 할 소중한 참정권을 행사하는 과정에서 투표용지 부족 사태로 큰 혼란과 불편을 겪으신 유권자 여러분께 진심으로 사죄의 말씀을 올린다"고 말했다.

이어 "2022년 대선 사전투표 부실 관리 논란 이후 국민 신뢰 회복을 위해 4년여 간 여러 노력을 했음에도 미흡한 선거 관리 준비와 대처로 인해 이런 일이 또다시 발생했다"며 "선거 관리를 책임지는 공직자로서 뼈저리게 반성하고 있으며 엄중한 책임을 통감하고 있다"고 했다.

위 직무대행은 "우리 위원회는 이번 사안의 원인을 객관적으로 규명하고 국민과 국회 앞에 그 어떤 의혹도 남기지 않기 위해 적극적인 조치를 취했다"며 "위원장 사퇴와 사무총장 면직, 실무 책임자에 대한 직위 해제를 했다"고 설명했다.

위철환 중앙선거관리위원회 위원장 직무대행(당시 후보자)이 지난해 10월 1일 오전 서울 여의도 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 선서를 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

또 "사무처와 독립된 감사관실을 통해 자체 특정 감사에 착수해 관계자 등에 대한 엄중한 조사를 실시하고 있다"며 "감사위원회 결정을 거쳐 합당한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

위 직무대행은 선관위 조직 쇄신 필요성도 언급했다. 그는 "국민의 비판과 감시로부터 예외가 되는 헌법기관은 존재할 수 없다"며 "이제 우리 위원회는 그동안의 관행을 완전히 깨뜨리고 전면적인 조직 쇄신의 길로 나아가고자 한다"고 말했다.

그러면서 "선관위 스스로 책임을 회피하거나 조직의 안위를 우선하는 방식이 되어서는 절대 안 될 것"이라며 "외부의 엄격한 평가와 기준을 바탕으로 선거관리 임무를 충실히 수행할 수 있는 조직 구성과 운영 체제를 마련하는 데 총력을 기울이겠다"고 강조했다.

위 직무대행은 불출석한 중앙선관위 비상임위원들과 관련해서는 "지금이라도 당장 연락해서 한시라도 빨리 위원회에 출석해 국민과 위원회에 누가 되지 않도록 계속 논의하겠다"며 "그 과정에서 드러나는 잘못에 대해서는 어떠한 책임도 피하지 않겠다"고 했다.

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