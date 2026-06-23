위철환 "참정권 보장 책무 다하지 못해"…투표용지 부족 사태 사과

AI 핵심 요약beta
- 위철환 선관위 직무대행은 23일 국조특위에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 사과했다
- 투표용지 부족으로 참정권 침해와 혼란을 초래한 데 대해 책임을 통감하고 위원장 사퇴·사무총장 면직 등 인사를 단행했다고 밝혔다
- 독립 감사와 조직 쇄신을 통해 선관위 구조와 운영을 전면 개편하고 외부 평가를 강화하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 위철환 중앙선거관리위원회 위원장 직무대행은 23일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "한 사람의 투표권이라도 결코 침해되어서는 안 된다는 헌법적 책무를 다하지 못했다"며 사과했다.
위 직무대행은 이날 오전 국회에서 열린 '투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 1차 기관보고에서 "결코 일어나서는 안 되는 일이 발생해 국민 여러분께 큰 실망과 염려를 끼쳐드려 참담하고 부끄러운 마음"이라며 이같이 밝혔다.
그는 "당연히 보장받아야 할 소중한 참정권을 행사하는 과정에서 투표용지 부족 사태로 큰 혼란과 불편을 겪으신 유권자 여러분께 진심으로 사죄의 말씀을 올린다"고 말했다.
이어 "2022년 대선 사전투표 부실 관리 논란 이후 국민 신뢰 회복을 위해 4년여 간 여러 노력을 했음에도 미흡한 선거 관리 준비와 대처로 인해 이런 일이 또다시 발생했다"며 "선거 관리를 책임지는 공직자로서 뼈저리게 반성하고 있으며 엄중한 책임을 통감하고 있다"고 했다.
위 직무대행은 "우리 위원회는 이번 사안의 원인을 객관적으로 규명하고 국민과 국회 앞에 그 어떤 의혹도 남기지 않기 위해 적극적인 조치를 취했다"며 "위원장 사퇴와 사무총장 면직, 실무 책임자에 대한 직위 해제를 했다"고 설명했다.
또 "사무처와 독립된 감사관실을 통해 자체 특정 감사에 착수해 관계자 등에 대한 엄중한 조사를 실시하고 있다"며 "감사위원회 결정을 거쳐 합당한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.
위 직무대행은 선관위 조직 쇄신 필요성도 언급했다. 그는 "국민의 비판과 감시로부터 예외가 되는 헌법기관은 존재할 수 없다"며 "이제 우리 위원회는 그동안의 관행을 완전히 깨뜨리고 전면적인 조직 쇄신의 길로 나아가고자 한다"고 말했다.
그러면서 "선관위 스스로 책임을 회피하거나 조직의 안위를 우선하는 방식이 되어서는 절대 안 될 것"이라며 "외부의 엄격한 평가와 기준을 바탕으로 선거관리 임무를 충실히 수행할 수 있는 조직 구성과 운영 체제를 마련하는 데 총력을 기울이겠다"고 강조했다.
위 직무대행은 불출석한 중앙선관위 비상임위원들과 관련해서는 "지금이라도 당장 연락해서 한시라도 빨리 위원회에 출석해 국민과 위원회에 누가 되지 않도록 계속 논의하겠다"며 "그 과정에서 드러나는 잘못에 대해서는 어떠한 책임도 피하지 않겠다"고 했다.
oneway@newspim.com