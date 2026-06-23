나노, 포스코에 21억원 SCR 촉매 공급

AI 핵심 요약beta
- 나노가 23일 포스코와 21억원 규모 플레이트형 SCR 촉매 공급 계약을 체결했다
- 이번 계약은 포스코 기존 설비에 2번째로 플레이트형 촉매를 추가 공급하는 내용이다
- 나노는 고분진·고내구성 촉매 강점을 바탕으로 제철·석유화학 등 친환경 플랜트 시장 공략을 강화하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 질소산화물 저감 환경 촉매 전문기업 나노가 포스코에 약 21억원 규모의 플레이트형 SCR 촉매 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 나노는 지난 16일 주문을 접수한 후 최근 계약 서명을 완료하고 공급 절차에 들어갔다. 이번 계약은 포스코에 이미 공급된 설비에 추가로 플레이트형 촉매를 공급하는 것이다.
SCR은 산업공정에서 발생하는 질소산화물(NOx)을 질소와 수증기로 전환해 배출을 저감하는 대기오염 방지 기술이다. 제철소에는 다양한 설비에 SCR이 사용되는데, 이번 계약 대상은 고분진 환경에서 높은 질소산화물 제거효율이 요구되는 공정이다.
나노가 공급하는 플레이트형 촉매는 금속망 기반의 판형 구조로 제작돼 기존 벌집형 촉매 대비 배기가스 흐름이 원활하고 분진에 따른 막힘 현상을 줄일 수 있다. 제철소의 분진이 많고 온도가 낮은 특수한 공정에서 우수한 성능을 발휘한다. 이번 공급은 해당 설비에 2번째로, 첫 설치 이후 나노 플레이트 탈질촉매의 성능과 신뢰성이 확보된 결과다.
나노 관계자는 "이번 포스코 공급 계약을 통해 플레이트형 SCR 촉매의 기술력과 현장 신뢰성을 다시 한번 인정받았다"며 "향후 제철, 석유화학, 시멘트, 발전 등 고분진·고내구성 촉매 수요가 높은 산업 분야를 중심으로 친환경 플랜트 시장 공략을 강화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com