나노, 美 전력사에 SCR 촉매 155억원 공급

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 질소산화물(NOx) 저감 환경 촉매 전문기업 나노가 미국 대형 유틸리티 전력 컨소시엄과 총 112만5000달러(약 155억원) 규모의 SCR 촉매 공급계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

나노는 최근 미국A사 컨소시엄으로부터 37만5000달러(약 5억 6775만원) 규모의 1차 구매주문서를 받은 데 이어 75만달러(약 11억 3550만원) 규모의 추가 주문을 확보했다. 이번 공급은 오하이오주 소재 1GW급 석탄 발전소와 인디애나주 소재 1.3GW급 석탄 발전소를 대상으로 한다.

회사에 따르면 미국A사 컨소시엄은 오하이오와 인디애나 등에서 대형 화력 발전 인프라를 운영하는 민간 발전 유틸리티 연합체다. 미국 주요 전력사들이 주주로 참여하고 있으며, 발전 설비용 환경 촉매 공급 관련 기술 검증과 품질 기준이 엄격한 시장이다.

나노 로고. [사진=나노]

SCR 촉매는 발전소에서 배출되는 질소산화물을 저감하는 핵심 환경 설비 부품이다. 나노는 글로벌 시장에서 축적한 플레이트 및 허니컴 타입 SCR 촉매 기술을 바탕으로 미국 환경청(EPA) 대기오염물질 배출 기준을 충족했다.

이번 계약은 지난 3월 30일 미국 발전 시장에서 첫 공급계약을 체결한 이후 이어진 두 번째와 세 번째 수주다. 나노의 올해 상반기 수주량은 지난해 상반기 대비 약 150% 이상 증가했다.

나노 관계자는 "이번 공급은 미국 민간 전력 시장에서 나노의 환경 촉매 기술과 품질 경쟁력을 인정받은 사례"라며 "확보된 수주를 기반으로 추가 파이프라인을 전개하고, 6월 미국 Reinhold 전시회 참가를 통해 북미 시장 접점을 확대할 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com