나노, 폴란드 국영 전력기업에 21억원 탈질촉매 공급

AI 핵심 요약beta
- 나노는 21일 폴란드 국영 전력사에 탈질촉매 공급을 수주했다고 밝혔다.
- 이번 계약으로 폴란드 석탄화력발전소 2기에 탈질촉매를 처음 공급하며 대형 발전소 고객사를 확보했다.
- 나노는 미국 오하이오주 화력발전소 초도 공급에 이어 북미·유럽으로 해외 레퍼런스를 확대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 탈질촉매필터 전문기업 나노는 폴란드 국영 최대 전력 생산 기업을 대상으로 약 516만PLN(한화 약 21억원) 규모의 탈질촉매 공급을 수주했다고 21일 밝혔다. 공급 대상은 폴란드 소재 석탄화력발전소다.
회사에 따르면 이번 계약은 나노가 폴란드 국영 최대 전력기업에 처음으로 석탄화력발전소 탈질촉매를 공급하는 건으로, 대형 발전소 운영 고객사를 새롭게 확보하게 됐다.
나노는 최근 미국 오하이오주의 화력발전소 운영사와의 초도 공급 계약에 이어 이번 폴란드 수주까지 확보했다. 이에 따라 미국 시장 첫 진입에 이어 유럽 폴란드 최대 전력기업 발전소 공급 실적도 추가하게 됐으며, 해외 발전소 대상 영업 과정에서 활용할 수 있는 공급 이력도 한층 넓어지게 됐다.
특히 이번 공급은 국영 전력기업이 운영하는 대형 석탄화력발전소 2기를 대상으로 한다는 점에서 의미가 있다. 단순 일회성 수주를 넘어 발전소 단위 납품 실적을 확보했다는 점에서 향후 유럽 내 유사 프로젝트 대응에도 도움이 될 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
또한 나노는 국내 SCR(선택적 촉매 환원) 촉매필터 시장에서 쌓아온 공급 경험을 바탕으로 최근 해외 발전시장으로 공급 범위를 넓혀가고 있다. 미국에 이어 폴란드까지 공급 실적을 추가하면서 북미와 유럽을 아우르는 해외 레퍼런스를 확보하게 됐다.
회사 관계자는 "이번 수주는 폴란드 국영 최대 전력기업을 고객사로 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "미국에 이어 유럽 시장에서도 공급 실적을 추가한 만큼, 향후 해외 발전소 대상 추가 수주 활동에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com