카카오, 공공 AI 박람회서 'AI 국민비서' 공개

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카카오톡 기반 공공서비스 통합 플랫폼…음성 기능도 추가

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 23~24일 경기도 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 공공 AI 산업 박람회'에 참가해 카카오톡 기반 'AI 국민비서' 등 자체 개발 AI 서비스를 선보인다.

행정안전부가 주최하는 이번 박람회는 공공 분야 AI 기술과 서비스를 소개하는 행사다. 카카오는 'A Day with Kanana'를 테마로 한 체험형 부스를 운영한다.

카카오가 23~24일 경기도 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 공공 AI 산업 박람회'에 참가해 카카오톡 기반 'AI 국민비서' 등 자체 개발 AI 서비스를 선보인다. [사진= 카카오]

부스는 5개 구역으로 구성된다. '카나나 인 카카오톡' 존에서는 대화 맥락을 기반으로 정보를 먼저 제안하는 기능을 소개한다. '카나나 대화·통화 요약' 존에서는 채팅과 통화 내용을 정리하는 기능을 영상으로 확인할 수 있다. '카카오툴즈'를 통해 카카오 내외부 서비스가 연결되는 실생활 밀착형 서비스도 체험 가능하다.

카카오와 행정안전부가 협력해 출시한 'AI 국민비서'는 카카오톡 내에서 공공시설 예약과 전자증명서 발급을 처리하는 시범 서비스다.

최근 음성으로도 이용할 수 있도록 업데이트됐다. 체험존에서는 공공서비스 예약부터 증명서 발급, 기관 제출, 전자 지갑 보관까지 전 과정을 직접 경험할 수 있다.

카카오는 AI 국민비서에 적용된 자체 개발 AI 가드레일 모델 '카나나 세이프가드'도 소개한다. 유해 콘텐츠와 위험 요청을 탐지하며 한국어에 특화돼 있다. 부스 내에서는 이미지 생성모델 '카나나 콜라주' 기반의 포토부스 이벤트도 운영해 카카오프렌즈 캐릭터를 생성하고 인화할 수 있다.

카카오 관계자는 "AI 기술이 공공 분야에서 국민의 일상을 어떻게 편리하게 바꿀 수 있는지 보여주는 자리"라며 "AI 국민비서를 비롯해 공공서비스와의 협업을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com