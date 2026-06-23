[기고] "전쟁을 앞두고 장수의 목을 친 대가…국민의힘 경남도당 답해라"

황종원 전 국민의힘 김해시을 당원협의회 사무국장

제9회 전국동시지방선거 결과 경남 김해에서 국민의힘은 참담한 성적표를 받았다. 시장 선거 패배, 도의원 전멸, 시의회 소수당 전락. 결과도 충격적이지만 더욱 안타까운 것은 패배 이후에도 진지한 자기반성보다 책임 전가와 희생양 찾기가 이어지고 있다는 점이다.

물론 당시 정치 환경이 국민의힘에 유리했던 것은 아니다. 그러나 그것만으로 이번 결과를 설명할 수는 없다. 김해는 처음부터 포기해야 할 선거가 아니었다. 충분히 승부를 걸어볼 수 있는 선거였다. 그럼에도 스스로 승리의 기반을 허물었다.

황종원 전 국민의힘 김해시을 당원협의회 사무국장

선거는 전쟁과 같다. 전쟁을 앞둔 군대는 지휘체계를 정비하고 병력을 결집한다. 하지만 국민의힘은 선거를 목전에 둔 시점에 지역 조직의 구심점을 흔들었고 결국 당협 체제를 무너뜨렸다. 오랜 기간 지역 조직을 이끌어 온 김해을 당협위원장이 물러나고 사고당협 체제로 선거를 치렀다. 전쟁을 앞두고 장수의 목을 치고 전장에 나선 것이나 다름없는 일이었다.

그 결과 조직은 혼란에 빠졌고 후보들은 각자도생해야 했다. 당원들은 방향을 잃었고 선거를 이끌 중심축은 사라졌다. 그리고 선거는 참패했다. 이제는 물어야 한다. 왜 선거를 앞둔 시점에 이런 결정이 내려졌는가? 왜 조직의 안정과 결속보다 혼란을 선택했는가? 왜 승리가 최우선이어야 할 순간에 내부 갈등이 앞섰는가?

국민의힘 경남도당은 이 질문에 답해야 한다. 선거를 앞둔 지역 조직의 안정성을 해치고 결과적으로 구심력을 약화시킨 결정에 대한 정치적 책임을 외면해서는 안 된다. 당협위원장을 흔들고 조직 내 갈등을 부추겼던 일부 인사들도 책임에서 자유로울 수 없다.

정당은 개인의 정치적 이해관계를 위한 조직이 아니라 당의 승리와 지역 발전을 위한 공적 조직이다. 만약 자신의 정치적 계산이 당의 단결보다 앞섰다면 그것은 반드시 평가받아야 한다. 더 안타까운 것은 지금까지도 책임 있는 성찰보다 남 탓이 앞선다는 점이다. 정치는 결과로 평가받는다. 결과적으로 조직이 흔들렸고 선거에서 참패했다면 그 결정과 행동 역시 냉정하게 평가받아야 한다.

이번 선거는 분명한 교훈을 남겼다. 선거를 앞두고 조직을 흔드는 세력은 조직을 살릴 수 없다는 것이다. 당의 구심점을 무너뜨린 채 승리를 기대하는 것은 모래 위에 집을 짓는 것과 같다. 국민의힘이 다시 시민의 신뢰를 얻기 위해서는 패배의 진짜 원인부터 직시해야 한다.

선거를 앞두고 장수의 목을 친 결정은 과연 옳았는가? 조직을 흔든 사람들은 그 결과 앞에서 무엇을 반성하고 있는가? 이 질문에 답하지 못한다면 같은 실패는 반복될 것이다.

패배는 있을 수 있다. 그러나 반성이 없는 패배는 미래를 잃는다. 지금 필요한 것은 변명이 아닌 반성이고 책임 회피가 아닌 성찰이다. 그것이 경남의 험지중 험지, 김해에서 국민의힘이 다시 일어설 수 있는 유일한 길이다.