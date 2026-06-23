삼성전자, 업계 첫 UFS 5.0 개발…온디바이스 AI 겨냥

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 23일 온디바이스 AI용 UFS 5.0을 개발했다
- 순차 속도 2배·대역폭 10.8GB/s로 AI 데이터 처리 성능을 높였다
- 전력 효율 40% 개선·크기 축소로 스마트폰·XR·웨어러블에 적용된다
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전력 효율 40% 개선·최대 1TB 지원…4분기 양산 돌입
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 온디바이스 인공지능(AI) 시대에 최적화된 차세대 모바일 저장장치 'UFS(Universal Flash Storage) 5.0'을 업계 최초로 개발했다.
최신 스마트폰과 확장현실(XR) 기기에서 요구되는 대용량 AI 데이터 처리 성능을 강화한 제품으로, 올해 4분기부터 양산에 들어간다.
23일 삼성전자에 따르면 UFS 5.0은 반도체 표준화 기구 JEDEC의 최신 내장 메모리 규격을 적용했으며, 9세대 V낸드(V9) 기반으로 개발됐다. 데이터 전송 대역폭은 업계 최고 수준인 초당 10.8GB(GB/s)를 구현했다.
순차 읽기 속도는 10.8GB/s, 순차 쓰기 속도는 9.5GB/s로 기존 UFS 4.1 대비 2배 이상 향상됐다. 이를 통해 온디바이스 AI 환경에서 대규모 데이터를 빠르게 저장·처리할 수 있어 AI 서비스 응답 속도를 높일 수 있다는 설명이다.
전력 효율도 개선됐다. 클락 게이팅과 멀티 전압 기술 등을 적용해 전력 효율을 전작 대비 40% 이상 높였으며, 동일한 데이터 전송 시 소비 전력을 줄여 모바일 기기의 배터리 사용 시간을 늘렸다.
제품 크기는 가로 7.5㎜, 세로 13㎜, 높이 0.9㎜로 전작보다 16.7% 줄였다. 최대 1TB 용량을 지원하며 스마트폰뿐 아니라 XR 헤드셋과 AI 웨어러블 기기에도 적용될 예정이다.
최장석 삼성전자 메모리사업부 상품기획팀장(상무)은 "온디바이스 AI 시대에는 저장장치가 AI 경험을 결정하는 핵심 요소"라며 "UFS 5.0을 통해 차세대 모바일 스토리지 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com