삼성전자, AI 노트북 '갤럭시 북6 엣지' 美 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 15일 갤럭시 북6 엣지를 미국에 출시했다
- 스냅드래곤 X2 엘리트와 OLED·쿼드 스피커로 성능을 높였다
- AI 셀렉트·자연어 검색·기기간 연동으로 생산성을 강화했다
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자연어 검색·AI 셀렉트 적용…갤럭시 생태계 연동 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 기능을 강화한 노트북 신제품 '갤럭시 북6 엣지(Galaxy Book6 Edge)'를 미국 시장에 출시했다.
삼성전자 미국법인은 15일(현지시간) 갤럭시 북6 엣지를 미국 삼성닷컴을 통해 판매한다고 밝혔다.
이 제품은 퀄컴의 스냅드래곤 X2 엘리트 AI PC 플랫폼을 탑재해 최대 80TOPS(초당 80조 회 연산)의 AI 처리 성능을 지원한다.
16인치 다이내믹 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 2X 터치 디스플레이와 최대 120Hz 적응형 주사율을 적용했으며, 돌비 애트모스 기반 쿼드 스피커를 탑재했다.
배터리는 최대 22시간 동영상 재생이 가능하며 65W 고속 충전을 지원한다. 두께는 12.2㎜, 무게는 약 1.55㎏으로 휴대성을 높였다.
AI 기능도 강화했다. 'AI 셀렉트'를 통해 화면 속 텍스트 번역과 단위 변환, 전화 연결 등을 지원하며 이미지 속 객체를 자동으로 분리해 문서 작업에 활용할 수 있다.
자연어 검색 기능을 적용해 사용자가 설명만으로 파일과 사진을 찾을 수 있으며 PC 설정 변경도 음성 명령으로 수행할 수 있다.
갤럭시 생태계 연동 기능도 확대했다. 스마트폰과 태블릿에 저장된 파일을 별도 케이블 없이 공유하는 '스토리지 쉐어', 기기 간 복사·붙여넣기를 지원하는 '멀티 컨트롤', 갤럭시 탭을 보조 모니터로 활용하는 '세컨드 스크린' 등을 지원한다.
삼성전자는 "갤럭시 북6 엣지는 강력한 온디바이스 AI 성능과 연결성을 바탕으로 새로운 생산성 경험을 제공하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com