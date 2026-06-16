삼성전자, AI 노트북 '갤럭시 북6 엣지' 美 출시

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스냅드래곤 X2 엘리트 탑재…최대 80TOPS AI 성능 지원

자연어 검색·AI 셀렉트 적용…갤럭시 생태계 연동 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 기능을 강화한 노트북 신제품 '갤럭시 북6 엣지(Galaxy Book6 Edge)'를 미국 시장에 출시했다.

삼성전자 미국법인은 15일(현지시간) 갤럭시 북6 엣지를 미국 삼성닷컴을 통해 판매한다고 밝혔다.

이 제품은 퀄컴의 스냅드래곤 X2 엘리트 AI PC 플랫폼을 탑재해 최대 80TOPS(초당 80조 회 연산)의 AI 처리 성능을 지원한다.

'갤럭시 북6 엣지' [사진=삼성전자]

16인치 다이내믹 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 2X 터치 디스플레이와 최대 120Hz 적응형 주사율을 적용했으며, 돌비 애트모스 기반 쿼드 스피커를 탑재했다.

배터리는 최대 22시간 동영상 재생이 가능하며 65W 고속 충전을 지원한다. 두께는 12.2㎜, 무게는 약 1.55㎏으로 휴대성을 높였다.

AI 기능도 강화했다. 'AI 셀렉트'를 통해 화면 속 텍스트 번역과 단위 변환, 전화 연결 등을 지원하며 이미지 속 객체를 자동으로 분리해 문서 작업에 활용할 수 있다.

자연어 검색 기능을 적용해 사용자가 설명만으로 파일과 사진을 찾을 수 있으며 PC 설정 변경도 음성 명령으로 수행할 수 있다.

갤럭시 생태계 연동 기능도 확대했다. 스마트폰과 태블릿에 저장된 파일을 별도 케이블 없이 공유하는 '스토리지 쉐어', 기기 간 복사·붙여넣기를 지원하는 '멀티 컨트롤', 갤럭시 탭을 보조 모니터로 활용하는 '세컨드 스크린' 등을 지원한다.

삼성전자는 "갤럭시 북6 엣지는 강력한 온디바이스 AI 성능과 연결성을 바탕으로 새로운 생산성 경험을 제공하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com