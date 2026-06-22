서울북부보훈지청, '6월의 시네마' 운영...보훈가족 100여명 초청

AI 핵심 요약beta
- 서울북부보훈지청이 22일 도봉구민회관서 보훈가족 초청 영화행사를 열었다
- 보훈가족 약 100명이 참여해 포토존·배지 증정 등 부대 프로그램을 즐겼다
- 6·25전쟁 영화 '고지전'을 상영하며 국가유공자 희생과 보훈 의미를 되새겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이형섭 기자 = 서울북부보훈지청이 22일 도봉구민회관 소공연장에서 '보훈가족과 함께하는 6월의 시네마' 행사를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 도봉문화원이 매달 진행하는 '도봉시네마'와 연결해 6월 호국보훈의 달을 기념하기 위한 특별편성으로 진행됐다. 보훈가족에게 문화 활동의 기회를 제공하고 지역 주민과 함께 국가를 위한 희생과 헌신의 중요성을 되새기기 위해 마련됐다.
행사에는 약 100명의 보훈가족이 초청됐다. 영화 상영 전에 행사장에서는 시네마 포토존을 배경으로 즉석 사진 인화 이벤트와 나라사랑 큰나무 배지를 나누는 부대 프로그램이 진행돼 참가자들에게 특별한 시간을 선사했다. 보훈가족과 주민들이 함께 한 특별한 기억으로 남았다는 평가다.
상영된 영화는 6·25전쟁을 주제로 한 '고지전'이었다. '고지전'은 6·25전쟁 말기, 휴전 협정 체결 시점에서 한 뼘의 땅을 지키기 위해 싸운 병사들의 이야기를 다룬 영화다.
이희정 지청장은 "6월 호국보훈의 달을 맞아 보훈가족과 지역 주민이 함께 영화를 관람하며 국가유공자의 희생과 헌신을 되새기는 의미 있는 시간이 되었다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 일상 속에서 보훈의 가치를 느끼고 실천할 수 있는 다양한 보훈문화 행사를 진행할 예정"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com