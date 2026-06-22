나델라 MS CEO "소수 AI 독식 막겠다"... 中 '딥시크' 탑재 검토

AI 핵심 요약beta
- 나델라 MS CEO가 21일 오픈AI 등 독점을 비판했다.
- MS는 딥시크를 코파일럿에 탑재하는 방안을 검토했다.
- 나델라는 AI의 민주화와 사회적 합의를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 사티아 나델라 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT) 최고경영자(CEO)가 오픈AI와 앤스로픽 등 인공지능(AI) 선두 기업들의 시장 독점 행태를 정면 비판하며, 이를 저지하기 위해 중국의 초저가 AI 모델인 '딥시크(DeepSeek)'를 자사 플랫폼에 도입하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.
나델라 CEO는 21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 AI 패권 경쟁이 소수 거대 기업 중심으로 흘러가는 방식에 대해 신랄한 비판을 쏟아냈다. 프런티어 모델(최첨단 고성능 AI)을 쥐고 있는 일부 기업들이 기술 가치를 독점하는 한편, 대중에게는 일자리 감소와 안전 위험 등 암울한 예언을 늘어놓으며 무한 확장을 위한 자원 독식을 정당화하고 있다는 지적이다.
그는 "모든 사무직 일자리가 사라지고 기술이 무기가 될 수 있으니 모든 역량을 데이터센터 구축에만 쏟아붓겠다는 식의 논리는 성립할 수 없다"며, 대중은 소수의 기업이 "전 세계의 모든 지식을 독점하고 학습하는 상황"을 결코 용납하지 않을 것이라고 경고했다.
나델라 CEO가 특정 사명을 직접 언급하지는 않았지만, 이는 고가의 폐쇄형 모델을 주도하는 오픈AI, 앤스로픽, 그리고 알파벳(NASDAQ: GOOGL) 산하 구글 등을 겨냥한 발언으로 풀이된다.
이에 따라 MS는 소수 거대 프런티어 모델에 대한 의존도를 낮추고 가격 하향 평준화를 이끌어내기 위해 중국의 초저가 AI 제공업체인 '딥시크'의 최신 모델을 자사 코파일럿(Copilot) 플랫폼에 탑재하는 방안을 저울질하고 있다. 앞서 온라인 매체 악시오스는 MS가 코파일럿 플랫폼에 딥시크 버전을 제공하는 방안을 고려 중이라고 보도한 바 있다.
오픈AI와 앤스로픽 측은 딥시크가 자신들의 최고 핵심 모델을 복제했다며 저격해 왔다. 이런 상황에서 MS가 클라우드 인프라를 제공해 딥시크를 전 세계 시장에 확산시킬 경우, 서방 선두 AI 기업들은 장기적이고 치명적인 가격 전쟁에 직면하게 된다.
이 같은 MS의 행보는 자사 AI 시스템의 소비자 채택률이 구글의 '제미나이' 등에 밀리기 시작하자, 막대한 자금력을 동원해 경쟁사들의 고가 모델을 '범용 상품(Commodity)'으로 격하시키려는 전략적 선회로 풀이된다. 그동안 오픈AI의 최대 투자자이자 파트너로서 동맹을 맺어왔던 MS가 시장 주도권을 빼앗기지 않기 위해 강력한 견제구를 던진 셈이다.
나델라 CEO는 향후 AI 도입 생태계가 소수 기업에 종속되지 않고 사회적 이익이 널리 공유되는 '민주화된 구조'가 되어야 한다고 재차 강조했다.
그는 기업들이 단순히 비용 절감을 위해 인력을 감축하는 도구로 AI를 바라봐선 안 된다고 지적하며, "인간의 지혜와 AI 토큰(출력 단위) 자본이 결합해 조직을 재정비하고 지속적으로 학습하는 시스템을 구축해야 하며, 그 과정에서 대중의 사회적 허락을 얻는 고된 노력을 기울여야 한다"고 제언했다.
wonjc6@newspim.com