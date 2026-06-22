무보, 세르비아 태양광 사업에 9억유로 지원…국산 기자재 수출 뒷받침

AI 핵심 요약beta
- 한국무역보험공사는 22일 세르비아 태양광 사업에 9억유로 수출금융을 지원했다
- 현대엔지니어링 컨소시엄이 1200MW 규모 EPC를 총괄하고 국내 기업이 핵심 기자재를 공급한다
- 무보는 스웨덴 EKN 보증분을 재보험으로 인수해 위험을 분담하며 우리 기업 해외 진출을 지원한다
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현대엔지니어링 참여…수출증대 효과
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 현대엔지니어링 등이 참여하는 세르비아 태양광 발전 프로젝트에 9억유로(한화 약 1조5849억원) 규모의 수출금융을 지원한다.
국내 기업이 참여하는 대형 신재생에너지 사업을 뒷받침해 국산 기자재 수출 확대와 해외 시장 진출을 지원하기 위한 조치다.
무보는 현대엔지니어링과 미국 투자개발기업 UGT 리뉴어블스가 참여하는 세르비아 태양광 발전 프로젝트에 금융지원을 제공한다고 22일 밝혔다.
이번 사업은 세르비아 정부가 유럽연합(EU) 가입 요건 충족을 위해 추진하는 총 1200MW 규모의 대형 국책 프로젝트다.
세르비아는 풍부한 일조량을 바탕으로 화력발전 의존도를 낮추고 신재생에너지 비중을 확대하는 에너지 전환 정책을 추진하고 있다.
사업에는 현대엔지니어링이 UGT 리뉴어블스와 컨소시엄을 구성해 설계·조달·시공(EPC)을 총괄한다. 태양광 모듈과 변압기 등 핵심 기자재 공급에는 국내 기업들이 참여해 실질적인 수출 확대 효과가 기대된다.
무보는 스웨덴 수출신용기관(ECA)인 EKN이 지원하는 전체 금융보증 가운데 한국산 기자재 공급분에 해당하는 위험을 재보험 방식으로 인수한다. 이를 통해 프로젝트 위험을 분담하고 우리 기업의 안정적인 사업 수행을 지원할 계획이다.
이번 협력은 지난 2020년 앙골라 태양광 프로젝트에 이어 무보와 EKN이 추진하는 두 번째 금융 협력 사례다.
장영진 무보 사장은 "이번 프로젝트는 우리 기업이 해외에서 수주한 친환경 에너지 사업 중 최대 규모이자 세르비아 국가 에너지 사업에 직접 참여하는 최초의 사례"라며 "글로벌 에너지 전환 흐름에 발맞춰 우리 신재생에너지 기업들의 해외 시장 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com