KGM, 독일서 무쏘 론칭…유럽 픽업 시장 공략 강화

AI 핵심 요약beta
- KGM이 17일부터 18일 독일서 무쏘 론칭 행사를 열었다.
- 현지 기자단과 인플루언서 40여명이 시승과 전시를 체험했다.
- KGM은 독일을 거점으로 무쏘 유럽 판매 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티(KGM)가 픽업 모델 무쏘를 앞세워 유럽 핵심 시장인 독일 공략에 속도를 낸다. 튀르키예와 칠레에 이어 독일에서 론칭 및 시승 행사를 열고 글로벌 판매 확대에 나섰다.
KGM은 지난 17일부터 18일까지 독일 프랑크푸르트 암 마인에서 무쏘 론칭 및 시승 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.
이번 행사에는 독일 현지 기자단과 인플루언서 등 40여명이 참석했다. KGM은 무쏘와 무쏘 EV 시승 프로그램을 운영하고, 하드탑과 롤커버 등 전용 커스터마이징 액세서리와 부품을 장착한 무쏘를 전시했다.
시승 코스는 시내 지방도로와 아우토반, 펠트베르크, 타우누스 산지를 잇는 구간으로 구성됐다. 참가자들이 고속 주행과 와인딩 산악도로에서 무쏘의 주행 성능과 안정적인 핸들링을 체험할 수 있도록 마련됐다.
무쏘 EV의 활용성을 보여주는 프로그램도 진행됐다. KGM은 음향 시스템과 제빙기 등 차박과 캠핑에 활용할 수 있는 V2L 기능을 시연하며 전기 픽업의 레저 활용성을 강조했다.
올해 1월 출시된 무쏘는 지난 5월까지 국내 6642대, 해외 4896대 등 총 1만1538대가 판매됐다. 출시 5개월 만에 국내외 누적 판매 1만대를 넘어선 것이다.
KGM은 이번 독일 론칭을 시작으로 다양한 마케팅 전략을 통해 현지 판매를 확대한다는 계획이다. 독일은 튀르키예와 헝가리에 이은 KGM의 주요 수출국으로, 유럽 주변 국가에 미치는 영향이 큰 시장으로 꼽힌다.
KGM 관계자는 "무쏘는 출시 5개월 만에 국내외 판매 1만대를 넘어서며 긍정적인 평가가 이어지고 있다"며 "독일은 유럽 핵심 시장인 만큼 공격적인 시장 대응을 통해 판매 물량을 늘려 나갈 계획"이라고 말했다.
chanw@newspim.com