KGM, 여름철 차량 점검 서비스 시행

AI 핵심 요약beta
- KG모빌리티가 15일부터 26일까지 전국 서비스센터에서 여름철 차량 무상점검을 진행했다
- 에어컨·냉각수·타이어·브레이크 등 주요 부품을 점검하고 카카오톡 채널 고객에겐 공임과 연료첨가제 할인을 제공했다
- 12월까지 전기차 전 모델을 대상으로 고전압 배터리 등 특별 안전 점검 캠페인을 무상으로 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 15일부터 26일까지 전국 328개 서비스센터에서 여름철 차량 점검 서비스를 진행한다고 밝혔다.
고온 다습한 날씨에서 안전한 운행을 위해 에어컨, 냉각수, 타이어, 엔진, 브레이크 등 주요 부품을 점검한다. 대형 상용차를 제외한 전 차종이 대상이다.
점검 항목은 에어컨·히터 작동상태와 필터, 엔진·변속기 오일 누유 및 상태, 부동액, 브레이크·패드, 배터리, 연료 필터, 타이어 마모·공기압, 워셔액 등이다.
카카오톡 SNS 채널 고객을 대상으로 엔진 오일과 에어컨 필터, 브레이크 패드 교환 시 공임을 20% 할인한다. 자사 부품 브랜드 오토요람의 연료첨가제 구매 시에도 할인을 제공한다.
KGM은 12월까지 전기차 특별 안전 점검 캠페인도 진행한다. 2022년 3월부터 2026년 1월까지 출고된 무쏘 EV, 토레스 EVX, 코란도 EV 등 전기차 전 모델이 대상이며 무상으로 진행된다. 고전압 배터리 상태, 배터리 관리 시스템 센서 데이터, 모터룸 냉각수 누수, 차체·배터리팩 충격 파손 여부 등을 점검받을 수 있다.
y2kid@newspim.com