휴메딕스, AMWC 코리아서 에스테필 임상 가치 소개

AI 핵심 요약beta
- 휴메딕스가 19일 AMWC 코리아에서 에스테필과 한국형 미용의학 시술 철학을 소개했다
- 행사에서 에스테필 임상 경험과 볼륨 개선 프로토콜을 공유하며 한국 의료진의 정교한 시술 경쟁력을 강조했다
- 하반기 출시 예정인 스킨부스터용 에스테필 럭스를 공개하고 글로벌 시장 공략 및 학술 교류 확대 계획을 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴메딕스가 세계적인 미용·항노화 의학 학술대회에 참가해 콜라겐 생성 촉진제 '에스테필'의 임상적 가치와 한국형 미용의학 시술 철학을 소개했다.
휴온스그룹 휴메딕스는 지난 19일부터 20일까지 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 열린 'AMWC Korea 2026(Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress 2026)'에 참가해 에스테필의 임상 경험과 활용 사례를 공유했다고 22일 밝혔다.
AMWC는 매년 120여 개국, 1만명 이상의 의료 전문가가 참여하는 글로벌 미용·항노화 의학 학술대회다. 올해 처음 열린 AMWC 코리아는 K-뷰티와 국내 미용의학의 경쟁력을 알리는 자리로 평가받았다.
휴메딕스는 에스테필 제조사인 리젠바이오텍과 공동으로 행사에 참가해 글로벌 의료진을 대상으로 제품 특장점과 임상 경험을 소개했다.
에스테필은 PDLLA(Poly-D,L-Lactic Acid)와 CMC(카르복시메틸셀룰로오스)를 결합한 콜라겐 생성 촉진제로, 체내에서 자연 분해되며 콜라겐 생성을 유도해 볼륨 개선과 피부 탄력 향상에 도움을 주는 제품이다.
행사 기간에는 몬스터클리닉 박희선 대표원장이 연자로 나서 '한국 의료진은 왜 다르게 시술하는가: 한국적 미적 기준과 시술 철학'을 주제로 강연을 진행했다.
박 원장은 에스테필을 활용한 얼굴 및 바디 부위 볼륨 개선 프로토콜을 소개하며 한국 의료진 특유의 정교한 시술 접근 방식과 미적 기준이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖고 있다고 설명했다.
이와 함께 기존 에스테필 200mg 제품 외에 하반기 출시 예정인 스킨부스터 전용 제품 '에스테필 럭스(50mg)'도 공개했다. 에스테필 럭스는 기존 제품보다 입자와 용량을 줄여 보다 얕은 피부층에 주입할 수 있도록 개발된 제품이다.
휴메딕스 관계자는 "이번 AMWC 코리아 참가를 통해 한국 미용의학의 우수성과 에스테필의 임상적 가치를 글로벌 의료진에게 소개할 수 있었다"며 "앞으로도 학술 교류와 협력을 확대해 에스테필의 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com