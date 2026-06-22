청주시, 의료·요양 돌봄 대상자 1000명 발굴...맞춤형 서비스 제공

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 22일 8월10일까지 의료‧요양 통합돌봄 대상자 발굴조사를 진행한다고 밝혔다
- 조사는 장기요양 등급외자·퇴원환자 등 1000명을 대상으로 돌봄 사각지대 해소와 통합돌봄 체계 구축을 위해 실시한다
- 발굴 후 개인별 욕구조사를 거쳐 맞춤형 지원계획을 수립하고 보건·의료·요양·복지 서비스를 연계해 지역사회 생활을 지원할 방침이다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 의료와 돌봄이 필요한 시민들에게 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 오는 8월 10일까지 '2026년 의료‧요양 통합돌봄 대상자 발굴조사'를 진행한다고 22일 밝혔다.
이번 조사는 장기요양 등급외자와 퇴원환자 등 의료‧요양 돌봄이 필요한 시민 1000명을 대상으로 돌봄 사각지대 해소와 지역사회 중심 통합돌봄 체계 구축을 위해 마련됐다.
조사는 읍·면·동 통합돌봄 담당자와 이·통장 등이 참여해 대상자의 돌봄 필요 여부를 확인하는 방식으로 진행된다.
대상자 발굴 후에는 통합돌봄 신청 접수와 개인별 욕구조사를 거쳐 맞춤형 지원계획을 수립하고 필요한 서비스를 연계할 예정이다.
시는 발굴조사를 통해 돌봄이 필요한 시민을 조기에 발견하고 보건·의료·요양·복지 서비스를 통합적으로 연계해 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지원할 방침이다.
시 관계자는 "의료·요양 통합돌봄은 시민이 살던 곳에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 돕는 중요한 정책"이라며 "도움이 필요한 시민들이 적기에 필요한 서비스를 받을 수 있도록 대상자 발굴과 맞춤형 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com