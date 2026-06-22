[중국증시 주간 포인트] 6월 LPR, 오픈AI GPT-5.6, 엔비디아 주주총회, 세계 이동통신대회, SK하이닉스 미국 상장, 애플 첫 폴더블폰, 하계 다보스포럼 등

AI 핵심 요약beta
- 중국 증시는 22일 LPR·27일 공업이익 발표 등 주요 지표와 함께 수급 변수에 직면했다
- 오픈AI GPT-5.6 출시 가능성, 엔비디아 주총, MWC 상하이, 화산엔진 콘퍼런스 등 AI·통신 이벤트가 집중됐다
- SK하이닉스 8월 ADR 상장 전망, 애플 폴더블 아이폰 양산, 하계 다보스 포럼 등 글로벌 기업·정책 이슈가 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이 기사는 6월 22일 오전 00시42분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(6월22일~6월28일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △6월 LPR 및 5월 공업기업이익 발표 △오픈AI 최강 모델 'GPT-5.6' 출시 가능성 △엔비디아 주주총회 개최 △2026 화산엔진 원동력 대회 △2026 상하이 세계 이동통신대회 △SK하이닉스 8월 미국 상장 전망 △제4회 공급망 박람회& 중국 집적회로 서밋 △애플의 첫 폴더블 아이폰 양산 돌입 △제17차 하계 다보스 포럼 개최 등을 꼽았다.
◆ 6월 LPR 및 5월 공업기업이익 발표
1. 22일 중국 중앙은행인 인민은행은 실질적 기준금리 역할을 하는 6월 대출우대금리(LPR)를 발표한다. LPR은 이전까지 12개월 연속 동결된 상태다.
2. 27일에는 중국 국가통계국이 5월 규모 이상 공업기업이익(연 매출 2000만 위안 이상 기업들을 대상으로 집계하는 제조업 부문 수익성 지표) 데이터를 발표한다. 앞서 4월 기업 이익은 전년 대비 24.7% 증가하며 회복세가 가속됐다.
◆ 오픈AI 최강 모델 'GPT-5.6' 출시 가능성
테크 매체 테스팅카탈로그(testingcatalog)는 6월 19일 보도를 통해 오픈AI(Open AI)가 다음 주 GPT-5.6 시리즈(미니, 표준, Pro 포함)를 출시할 가능성이 있다고 전했다.
◆ 엔비디아 주주총회 개최
엔비디아(NVDA.US)의 2026년 연례 주주총회가 6월 24일 오전 9시(현지시간)에 온라인으로 개최된다. 주요 의제는 블랙웰(Blackwell) 및 베라(Vera) 아키텍처의 생산 확대, AI 생태계 상업화, 막대한 현금흐름의 자본 환원 계획이다.
▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 엔비디아(NVDA.US)
◆ 2026 화산엔진 원동력 대회
중국 대표 동영상 플랫폼 틱톡의 모회사인 바이트댄스(ByteDance∙字節跳動) 산하의 클라우드∙AI 서비스 플랫폼 볼크엔진(火山引擎∙VOLCANO ENGINE)이 '포스(FORCE) 콘퍼런스'를 개최한다. 핵심 주제는 '더우바오 대형모델 업그레이드 + 에이전트(Agent) 생태계 확장 + 컴퓨팅 인프라 투자 확대 + 단말 및 산업 응용 확산'이다.
◆ 2026 상하이 세계 이동통신대회
6월 24~26일 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 주최로 '2026년 상하이 세계이동통신대회(MWC)'가 개최된다. 아시아태평양 지역 이동통신 및 디지털 기술 분야의 중요한 행사로, 6G, 5G-A, 모바일 AI, 공중-지상-우주 통합, 구현형 지능 등 첨단 방향에 초점이 맞춰질 전망이다.
◆ SK하이닉스 8월 미국 상장 전망
로이터 통신에 따르면, SK하이닉스(000660.KS)가 빠르면 오는 8월 미국주식 예탁증서(ADR) 상장을 추진하며, SEC는 6월 22일이 포함된 주에 이를 승인할 가능성이 있다. SK하이닉스는 3월 비공개로 상장 신청서를 제출했다.
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◆ 제4회 공급망 박람회& 중국 집적회로 서밋
22~26일 제4회 공급망 박람회가 베이징 중국국제전람센터 순이관(順義館)에서 개최된다. 6월 26일에는 2026 중국(선전) 집적회로 서밋이 개최된다.
◆ 애플의 첫 폴더블 아이폰 양산 돌입
애플(AAPL.US)의 첫 폴더블 아이폰 iPhone Fold는 6월 25일 양산에 돌입할 것으로 전해졌다.
▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 애플(AAPL.US)
◆ 제17차 하계 다보스 포럼 개최
제17차 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스 포럼)가 6월 23일부터 25일까지 랴오닝성 다롄에서 개최된다. 이번 연회의 주제는 '규모화된 혁신'이며, 50여개 국가 및 지역에서 약 1500명의 정계, 재계, 학계 및 국제기구 인사가 참석할 예정이다.
pxx17@newspim.com