"마을의 미래, 주민이 그린다"...안산시 '현장 중심' 주민총회 대장정 돌입

20일 사동 시작으로 7월 말까지 25개 동 순차 개최...'주민자치 공론장'

교육·환경·안전 등 자치사업 우선순위 직접 결정, 내년도 정책에 반영

이민근 시장 "현장에서 답 찾겠다...주민 목소리 정책으로 잇는 행정 구현"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 시민들의 목소리를 시정의 최우선 가치로 삼고 '현장 중심 행정'을 펼쳐온 안산시가 주민들이 직접 지역 현안을 발굴하고 자치사업의 우선순위를 결정하는 '2026년 주민총회'의 막을 올렸다.

경기 안산시는 20일 감골시민홀에서 200여 명의 주민이 객석을 가득 메운 가운데 '2026년 사동 주민총회'를 성황리에 개최했다고 밝혔다. 시는 이날 사동을 시작으로 오는 7월 말까지 관내 25개 동 전역에서 주민총회를 순차적으로 개최하며 본격적인 소통 행보에 나선다.

이민근 안산시장이 20일 감골시민홀에서 진행된 2026 사동 주민총회에서 주민들에게 인사말을 하고 있다. [사진=안산시]

주민총회는 주민들이 한자리에 모여 마을의 현안을 치열하게 논의하고 예산이 투입될 자치사업의 우선순위를 직접 결정하는 주민자치의 대표적인 공론의 장이다. 주민자치회가 지난 1년간 발로 뛰며 수렴한 의견을 바탕으로 수립한 자치계획을 주민들에게 직접 승인받는 자리이기도 하다.

올해 총회에서는 각 동 주민자치회가 그간 추진해 온 활동과 성과를 도민들에게 보고하고 향후 운영계획을 공유한다. 특히 그동안 설문조사와 마을 분과 활동 등을 통해 주민들이 생활 속에서 직접 발굴한 교육·환경·안전·문화·복지 등 다방면의 자치사업과 주민참여예산 사업들이 정식 안건으로 상정된다.

참석한 주민들은 현장 투표 등을 통해 사업의 우선순위와 추진 방향을 결정하는 실질적인 '정책 설계자'로 활약하게 된다.

안산시 주민총회가 단순한 '의견 수렴용 행사'에 그치지 않고 힘을 받는 이유는 주민들의 결정이 실질적인 예산 반영과 집행으로 이어지기 때문이다. 현장에서 답을 찾으려는 이민근 안산시장의 뚝심이 반영된 결과다.

실제로 안산시는 지난해 주민총회를 통해 결정된 자치계획 실행지원 사업에 약 8억 2000만 원을 투입했다. 아울러 주민들이 체감할 수 있는 생활 밀착형 사업인 주민참여예산 사업에는 총 42억 원(동 주도형 6억 8000만 원, 동 참여형 35억 3000만 원)에 달하는 예산을 전폭적으로 지원해 주민 주도의 마을 사업을 견인하고 있다.

올해 7월까지 진행되는 총회를 통해 최종 결정된 사업들 역시 2027년도 본예산 및 사업 계획에 적극 반영되며 각 동 주민자치회와 행정복지센터·시청 관계 부서가 톱니바퀴처럼 협력해 현장에서 실현해 나갈 예정이다.

이민근 안산시장이 20일 감골시민홀에서 진행된 2026 사동 주민총회에서 주민들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=안산시]

현장에서 주민들의 목소리를 직접 경청한 이민근 안산시장은 주민총회가 가진 진정한 자치의 가치를 강조했다.

이민근 시장은 "주민총회는 주민 한 사람 한 사람의 소중한 의견이 모여 우리 동네의 내일을 만들어가는 주민자치의 핵심이자 가장 아름다운 과정"이라며 "많은 주민이 이번 총회에 참여해 마을의 미래를 함께 결정하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 참여를 독려했다.

이어 그는 "안산시는 단순히 책상 위에서 결정하는 행정을 지양한다"며 "앞으로도 현장에서 주민들이 주신 생생한 목소리가 실질적인 정책 수립과 지역 발전이라는 열매로 맺어질 수 있도록 철저하게 주민 중심의 행정을 펼쳐 나가겠다"고 약속했다.

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