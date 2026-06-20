제천 왕암동 공장서 "화학물질 누출 의심"...당국 원인 조사중

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제천시 긴급 재난문자 발송...차량 창문 닫고 이동 당부

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 20일 오전 충북 제천의 한 공장에서 원인을 알 수 없는 화학물질 누출 의심 사고가 발생해 관계기관이 긴급 대응에 나섰다.

제천시는시민 안전 확보를 위해 즉각 재난문자를 발송하는 등 대응 수위를 높였다.

제천시 긴급재난문자[충북=뉴스핌] 조영석 기자 = 2026.06.20 choys2299@newspim.com

시에 따르면 이날 오전 8시 24분쯤 제천시 왕암동 소재 한 업체에서 화학물질이 누출된 것으로 의심된다는 신고가 접수됐다.

시는 사고 직후 인근 지역 주민과 차량 운전자들에게 주의를 당부하는 긴급재난문자를 발송했다.

소방당국도 현장에 출동해 실제 화학물질 누출 여부와 사고 원인을 확인하고 있다.

특히 소방당국은 사고 현장 주변을 지나는 차량 운전자들에게 "창문을 닫고 이동해 달라"고 안내했다.

시 관계자는 "시민 안전을 최우선으로 상황을 예의주시하고 있다"며 "추가 확인 사항이 있을 경우 신속히 안내하겠다"고 말했다.

현재까지 정확한 누출 여부와 피해 규모는 확인되지 않았다.



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