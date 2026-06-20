[부고] 이홍진씨(한림대 의대 명예교수) 별세

▲이홍진씨(대한유전성대사질환학회장·한림대 의과대학 명예교수) 별세, 장미경씨(전 고등학교 교사) 남편상, 이수영씨(강남서울마취과)·이동성씨(서울대 의과대학 부교수) 부친상, 김미지씨(아시아투데이 편집부 차장) 시부상, 장진석씨(잠실서울비뇨의학과 원장) 장인상
=별세 : 12일
=빈소 : 서울대병원 장례식장 2호실
=발인 : 21일 오전 11시
=연락처 : 02-2072-2010
chulsoofriend@newspim.com
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▲이홍진씨(대한유전성대사질환학회장·한림대 의과대학 명예교수) 별세, 장미경씨(전 고등학교 교사) 남편상, 이수영씨(강남서울마취과)·이동성씨(서울대 의과대학 부교수) 부친상, 김미지씨(아시아투데이 편집부 차장) 시부상, 장진석씨(잠실서울비뇨의학과 원장) 장인상
=별세 : 12일
=빈소 : 서울대병원 장례식장 2호실
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