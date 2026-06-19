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공유·이동욱·김고은·유인나, 여전한 케미…'도깨비 10주년 여행' 티저 공개

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  • 공유·이동욱·김고은·유인나가 7월4일
  • '도깨비' 방영 10주년 기념 여행 예능에
  • 각기 다른 캐릭터 티저로 재결합했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 드라마 쓸쓸하고 찬란하神-도깨비의 주역들이 10년 만에 다시 뭉쳤다.

tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'이 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 4인 4색 캐릭터 티저를 공개하며 첫 방송 전부터 기대감을 높이고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 도깨비 10주년 여행 캐릭터 티저. [사진=tvN] 2026.06.19 moonddo00@newspim.com

오는 7월 4일 밤 9시 10분 첫 방송되는 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'은 전 세계 신드롬을 일으킨 드라마 '쓸쓸하고 찬란하神-도깨비' 방영 10주년을 기념해 기획된 특집 프로그램으로, tvN 20주년 에디션으로 제작돼 의미를 더한다. 공유, 이동욱, 김고은, 유인나를 비롯한 작품의 주역들이 강릉으로 추억 여행을 떠나는 여정을 담아낼 예정이다.

이 가운데 '도깨비' 4인방의 캐릭터를 미리 엿볼 수 있는 티저가 공개돼 이들의 여행기에 대한 궁금증을 자극한다. 불멸의 시간을 견디는 도깨비(공유)와 그의 불멸을 끝낼 운명의 도깨비 신부(김고은), 슬픈 전생을 품은 저승사자(이동욱) 그리고 써니(유인나)까지 드라마 속과는 또 다른 매력들을 예고하며 10주년 여행을 향한 호기심을 더하고 있다. 

먼저 공유는 비주얼도 준비성도 '갓벽'한 파워J 첫째로 활약할 예정이다. 식재료는 물론, 다음날 아침 메뉴까지 직접 챙겨오는 철저한 모습으로 감탄을 자아낸다. 탄산수부터 함께 즐길 윷놀이, 해장용 요리까지 세심하게 챙기는 파워J의 면모를 보여준다. 하지만 예상치 못한 상황이 발생할 때마다 '걱정 인형' 모드로 돌변하며 웃음을 자아낸다. 완벽한 줄만 알았던 공유의 허당미 넘치는 반전 매력이 기대를 모은다.

'은탁이 그 자체'인 김고은의 '사랑둥이 막내' 면모도 주목된다. 김고은은 특유의 밝고 사랑스러운 매력을 발산하며 깨발랄 막내미를 뽐낼 예정. "나는 귀여움 받는 거 너무 좋아"라는 솔직한 고백처럼 애교 넘치는 모습으로 사랑을 독차지하는가 하면, 공유의 건배사에 "네 선배님들아~"라고 외치며 현장을 웃음바다로 만든다. 여기에 주방일도 척척 해내는 일머리로 든든한 행동대장 역할까지 해내며 '야무진 복덩이'의 존재감을 발산한다.

이동욱은 무심한 듯 다정한 '겉차속따 스윗남'의 정석을 보여준다. 동생들을 위한 선물까지 세심하게 챙기는 다정함으로 모두를 '욱며들게' 만든다. 특히 "안 한다"고 말하면서도 누구보다 열심히 이번 여정을 즐기는 모습으로 웃음을 선사할 예정. 말과 행동은 다르지만 누구보다 진심인 열정파다운 매력을 가진 이동욱의 반전 예능감에도 기대가 모인다.

엉뚱해서 더 사랑스러운 유인나의 '햇살 매력'도 빼놓을 수 없다. 유인나는 사소한 일상에서도 행복을 느끼며 다정한 긍정 에너지와 따뜻한 말 한마디로 현장 분위기를 환하게 밝힌다. "아기처럼 자더라", "(유)인나가 말을 예쁘게 하잖아"라는 멤버들의 반응처럼 존재만으로도 힐링을 선사할 전망. 여기에 예상치 못한 순간마다 엉뚱한 매력을 드러내며 의외의 예능감까지 발산, "볼수록 유인나가 제일 웃기다"는 반응을 이끌어낸다.

이처럼 각기 다른 매력을 지닌 네 사람의 1박 2일 여행은 짧은 티저만으로 웃음 가득한 여정을 예고한다. 10년 만에 다시 모인 네 배우가 보여줄 유쾌한 케미는 물론, 시청자들의 추억까지 소환할 특별한 여정에 기대감도 높아지고 있다.

tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'은 7월 4일 밤 9시 10분 첫 방송된다. 

moonddo00@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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