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정부, 생활·산업 AI 응용제품 229개 선정...2년 내 상용화에 7540억 지원

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 19일 AX스프린트 사업으로 AI 응용제품 229개를 선정하고 7540억원을 지원했다
  • 농축어업 일손난·고령자 돌봄·산업안전 등 현장 수요 분야에 로봇·드론·스마트홈 등 제품을 집중 지원했다
  • 중소·비수도권·국산 AI 모델·AI반도체 활용 비중이 높아 국내 AI 생태계와 초기 판로 활성화를 도모했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AX 스프린트 선정 결과 발표...11개 부처 협업
농어업 일손난·산업안전 등 국민체감형 집중
중소기업 82.1%·비수도권 기업 42.8% 선정

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 농·축·어업 일손난과 고위험 산업현장 안전관리, 고령자 돌봄 등 생활·산업 현장에서 활용할 인공지능(AI) 응용제품 229개를 선정하고 7540억원을 지원한다.

기획예산처는 19일 이 같은 내용을 담은 'AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX 스프린트)' 선정 결과를 발표했다고 밝혔다.

AX 스프린트는 생활·산업 전 분야의 인공지능 전환(AX)을 가속화하기 위해 국민이 체감할 수 있는 완성형 제품을 1~2년 안에 상용화하는 사업이다.

AX 스프린트 선정결과 대표 사례 [자료=기획예산처] 2026.06.19 jongwon3454@newspim.com

기획처가 총괄·조정하고 산업통상부, 과학기술정보통신부, 국방부, 농림축산식품부, 보건복지부, 기후에너지환경부, 국토교통부, 해양수산부, 중소벤처기업부, 식품의약품안전처 등 11개 부처가 참여한다.

이번 공모에는 246개 과제 모집에 총 1604건이 접수돼 평균 6.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 정부는 일부 과제의 재공고·추가 선정 절차를 제외하고 우선 229개 제품·서비스를 선정했다.

선정 제품은 일손 부족, 돌봄 공백, 산업안전 등 현장 수요가 큰 분야에 집중됐다. 농·축·어업 현장에서는 오이·딸기를 자동 수확해 선별장으로 운반하는 로봇, 도축 공정을 자동화하는 로봇, 양식장 급이 시간과 양을 자율 결정하는 시스템 등이 포함됐다.

고령자 대상 제품·서비스도 선정됐다. 보행 패턴과 균형 변화를 감지해 낙상 위험을 줄이는 보행보조차, AI 스마트홈과 재가 돌봄 서비스를 연계한 24시간 돌봄 체계, 호출형 농촌 수요응답 교통모델 등이 대표 사례다.

산업 현장 안전관리 분야에서는 시설과 화재 위험을 자율비행으로 점검하는 드론, 산업현장을 순찰하는 자율주행 세미 휴머노이드 로봇, 위험한 철거작업을 대신 수행하는 건설 로봇 등이 선정됐다.

이색 제품·서비스도 포함됐다. K-소스와 장류의 맛·풍미를 설계하고 발효 이상을 감지하는 제조 지능화 솔루션, 한강 수난사고 위험 소리를 감지해 구명장비와 드론 출동을 지시하는 자율구조 시스템, 바닷속 오염을 자율 탐지·청소하는 해양 환경미화 로봇, 폐전자제품 속 유가금속을 AI가 분석·선별·회수하는 도시광산 시스템 등이 이름을 올렸다.

선정 과제 대부분은 실제 제품을 도입·사용할 수요기업과 컨소시엄을 구성했다. 전체 229개 과제 중 209개가 수요기업과 함께 추진돼 비중은 91.3%에 달한다. 정부는 개발 단계부터 수요기업이 참여하는 만큼 상용화 이후 초기 판로 확보와 현장 안착이 쉬워질 것으로 보고 있다.

선정기업 중 중소기업은 188개로 전체의 82.1%를 차지했다. 창업 7년 이내 기업은 59개로 25.8%, 비수도권 소재 기업은 98개로 42.8%였다.

국산 AI 생태계 활성화 효과도 기대된다. 선정 과제 중 국산 AI 모델을 채택한 과제는 41.3%, 국산 AI반도체(NPU)를 채택한 과제는 30.6%로 집계됐다.

정부는 선정 제품의 신속한 시장 안착을 위해 후속 지원도 추진한다. 협약 체결 과정에서 기업별 규제 애로를 조사하고 필요시 규제샌드박스와 연계한다. 우수 제품에 대해서는 해외전시회와 혁신조달 등 민간·공공 판로 확보도 지원할 계획이다.

박홍근 기획예산처 장관은 "AX 스프린트는 시장과 현장에서 바로 쓰일 수 있는 AI 제품·서비스의 상용화를 앞당기는 현장형 재정사업"이라며 "선정기업들이 1~2년 내 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출하도록 관계부처가 규제·조달·판로 등을 끝까지 지원하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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