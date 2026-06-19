여주시, 개방형직위 신임 보건소장에 문자 전 화성 동탄보건소장 임용

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[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시는 개방형직위로 지정된 신임 보건소장에 공모 절차를 거쳐 19일자로 문자(63.여) 전 화성시 동탄구 보건소장을 임용했다고 밝혔다.

경기 여주시 신임 보건소장에 임용된 문자(63.여) 전 화성시 동탄구 보건소장.[사진=여주시] 2026.06.19

신임 보건소장에 임병된 문자 신임 보건소장은 1963년생으로 지난 1992년 공직에 첫발을 내디딘 이후 32년간 공공보건 의료 분야에서 헌신해 온 베테랑으로 알려졌다.

문 소장은 화성시 보건소 보건진료소장과 봉담주민건강지원센터장, 화성시 보건소 감염병관리과장 및 보건행정과장 등 거쳐 화성시 동부보건소장과 최근까지 화성시 동탄구보건소장을 역임하는 등 풍부한 경험과 검증된 행정 리더십을 보유한 것으로 평가 됐다.

여주시는 문 소장이 급변하는 공공 의료 환경 속에서 '건강도시 여주'를 실현하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있으며 맞춤형 의료 전달 체계와 보건 행정 노하우가 여주시민을 위한 밀착형 보건의료 서비스 제공에 큰 활력을 불어넣을 것으로 보고 있다.

이충우 여주시장은 "풍부한 보건 행정 경험과 훌륭한 품격을 갖춘 전문가를 여주시 보건의료 책임자로 맞이하게 되어 기쁘다"며 "앞으로 여주시민들의 건강한 삶을 책임지는 든든한 버팀목이 되어주길 바란다"고 전했다.

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