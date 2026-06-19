NH투자증권, 농촌 일손돕기 봉사활동 진행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농번기 일손 부족 해소 위해 작업 지원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 OCIO사업부 임직원들이 인천광역시 옹진군 영흥면 소재 포도 농가를 방문해 농촌 일손돕기 봉사활동을 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 활동은 '농심천심 운동'의 일환으로 진행됐다. NH투자증권 OCIO사업부 소속 임직원 20여명은 이날 일손 부족을 겪는 농가를 찾아 포도 봉지 씌우기 작업을 지원했다.

포도 봉지 씌우기는 병해충 피해를 줄이고 상품성을 관리하기 위한 영농 작업이다. NH투자증권은 농가가 작업 시기를 놓치지 않도록 임직원들이 현장 작업에 참여했다고 설명했다.

[사진=NH투자증권]

NH투자증권은 사내 봉사단을 중심으로 농번기 일손돕기, 농산물 직거래장터 개설, 결연 마을 숙원사업 지원 등 농가 지원 활동을 이어오고 있다. 올해도 여러 차례 봉사활동을 진행했으며, 하반기 영농철에도 일손돕기 활동을 지속할 계획이다.

NH투자증권 관계자는 "이번 농촌 일손돕기 활동은 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에 보탬이 되고자 마련됐다"며 "앞으로도 농촌 현장과의 교류를 지속하고 농업인 지원과 농촌 발전을 위한 활동에 참여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com