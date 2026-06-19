숭실대 메타버스 융합대학원, KMF 2026서 로봇 원격제어 시연

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휴머노이드 로봇으로 관람객 요청 실시간 수행

팩트체킹 경진대회 세계 1위 등 연구 성과 공개

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 숭실대학교는 메타버스 융합대학원이 지난 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열린 KMF 2026 연계 행사 '2026 가상융합대학원 성과공유회'에 참가해 로봇 원격제어 기술과 주요 연구 성과를 선보였다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 주관했다. 가상융합대학원 사업에 참여하는 8개 대학이 공동관을 운영했으며 숭실대는 로봇 텔레오퍼레이션 실시간 시연과 우수논문 발표, 산학협력 프로젝트 기반 학습(PBL) 사례 발표 등을 진행했다.

숭실대 메타버스 융합대학원 KMF 2026 참가 모습. [사진=숭실대]

숭실대는 행사 기간 Reality 연구실이 자체 제작한 휴머노이드 로봇을 전시장과 실시간으로 연결해 원격제어 기술을 시연했다. 관람객이 "물건을 들어 달라"는 식으로 요청하면 조작자가 즉시 로봇을 제어해 이를 수행하는 방식이다. 현장에서 관람객과 로봇이 직접 상호작용하는 장면이 연출되면서 방문객들의 관심을 끌었다.

연구 성과 발표에서는 Embodied AI를 위한 대규모 동적 로봇 조작 데이터 생성 기술인 'DynScene'을 소개했다. 해당 연구는 컴퓨터비전 분야 국제 학술대회인 CVPR 2025에 발표된 성과다.

산학협력 사례로는 연합학습 기반 '맞춤형 미디어 페르소나 분석·리포팅 시스템'이 공개됐다. 이 시스템은 개인별 유튜브 시청 성향을 분석해 리포트 형태로 제공하는 기술이다.

시각언어모델 기반 멀티에이전트 팩트체킹 시스템 'VILLAIN'의 성과도 소개됐다. 윤예준 석사과정생이 공동 제1저자로 참여한 이 연구는 EACL 2026 공동 개최 FEVER 팩트체킹 경진대회에서 세계 1위를 기록했다. 숭실대는 이를 통해 온라인 허위정보 탐지 분야의 연구 경쟁력을 입증했다고 설명했다.

박진호 숭실대 글로벌미디어학부 교수는 "관람객들이 직접 로봇과 상호작용하며 가상융합·로봇 기술을 보다 가깝게 체험하는 모습이 인상적이었다"며 "앞으로도 학생들이 고난도 원천기술에 지속적으로 도전할 수 있는 연구 환경을 조성해 가상융합 분야의 성과를 이어가겠다"고 말했다.

시연에 참여한 고민주·김연서 연구원은 "직접 개발에 참여한 휴머노이드 로봇을 관람객 앞에서 실시간으로 제어하며 연구 성과가 현장에서 구현되는 과정을 확인할 수 있어 뜻깊었다"며 "원격제어 기술을 기반으로 다양한 환경에서 활용 가능한 로봇 기술로 발전시켜 나가고 싶다"고 전했다.

이번 성과는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 정보통신방송혁신인재양성사업 '가상융합대학원' 과제 지원을 받아 수행됐다.

jane94@newspim.com