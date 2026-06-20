[주말극장가] '토이 스토리5' 압도적 1위…'추억의 애니' 파워 증명

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 디즈니 픽사 애니메이션 '토이 스토리 5'가 개봉과 동시에 박스오피스 정상에 오르며 흥행 IP의 힘을 증명했다.

19일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '토이 스토리 5'는 전날 6만3157명이 관람하며 국내 박스오피스 전체 1위에 올랐다.

[사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

개봉 첫날인 지난 17일에는 9만 4171명의 관객을 극장으로 불러모으며 박스오피스 정상으로 직행했다. 이번 영화는 스마트 태블릿 릴리 패드의 등장으로 아이들의 관심을 받지 못하는 장난감들의 이야기를 그렸다. 우디, 버즈 등 과거 캐릭터들과 함께 제시가 이야기의 축으로 올라서며 익숙한 것과 새로운 재미의 조화를 예고했다.

1위를 '토이 스토리5'에게 내준 연상호 감독의 '군체'는 18일 2만9223명이 관람했다. 현재까지 누적관객수는 533만 8846명이다.

영화 '군체'의 한 장면. [사진=(주)쇼박스]

강동원과 엄태구, 박지현, 오정세가 출연한 코미디 영화 '와일드 씽'은 일일 관람객 수 2만 3361명으로 3위, 100만을 넘기며 화제가 된 공포 영화 '백룸'은 1만 760명의 관객을 모으며 4위에 올랐다.

이날 오후 주말 영화 예매율은 '토이 스토리 5'가 47.8%로 1위를 달리고 있다. 1990년대부터 5개의 시리즈를 거치며 쌓아온 충성도 높은 애니메이션 팬덤의 힘을 보여줄 예정이다.

예매율 2위는 8.3%를 보이고 있는 '군체', 3위는 6.7% 예매율의 '와일드 씽'이 차지했다.

jyyang@newspim.com