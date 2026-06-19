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"도민이 만드는 '추미애호(號) 경기도'"…경기준비위, 정책 제안 게시판 오픈

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  • 경기준비위 시민참여특위가 19일 누리집을 열고 도민 정책제안 게시판 '당선인에게 바란다'를 개설했다
  • 도민은 복지·교통·산업·AI 등 11개 분야에 생활불편 해소부터 대형 프로젝트까지 자유롭게 제안할 수 있다
  • 접수 제안은 분야별로 철저히 검토해 추미애 당선인에게 전달하고 향후 도정과 핵심 정책에 반영할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

19일부터 일주일간 경기준비위 누리집서 '당선인에게 바란다' 운영
복지·교통부터 AI까지 11개 분야, 도민이 직접 정책 '설계자'로 참여
민병덕 위원장 "화려한 보고서 아니어도 좋아, 도민 목소리 도정에 적극 반영"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사 당선인의 민선 8기 도정 밑그림을 그릴 '공정·혁신·포용 경기준비위원회(이하 경기준비위)'가 도민들이 직접 참여하는 소통 창구를 열고 본격적인 새 도정 수립에 나섰다. 도민이 단순한 정책 수요자를 넘어 직접 경기도의 미래를 설계하는 주체로 거듭나게 하겠다는 취지다.

경기준비위 시민참여특별위원회(위원장 민병덕 국회의원)는 공식 누리집(홈페이지) 개설과 함께 도민이 직접 정책을 제안하는 온라인 게시판 '당선인에게 바란다'를 오픈했다고 19일 밝혔다.

경기준비위원회 누리집 화면. [사진=경기준비위원회 대변인단]

시민참여특위는 "경기도의 정책은 도청 안이 아니라 도민의 삶 속에서 출발해야 한다"라며 "가장 가까운 곳에서 매일 불편을 겪고 가장 절실하게 변화를 바라는 도민이야말로 최고의 정책 설계자"라며 게시판 개설 배경을 설명했다.

이번에 도민들이 제안할 수 있는 분야는 총 11개 영역에 달한다. 일상생활과 직결된 민생 과제부터 경기도의 미래 성장 동력까지 도정 전반을 아우른다.

구체적인 공모 분야는 ▲복지 ▲건강·의료·식품 ▲농림·축산·해양 ▲교육·취업 ▲교통·건설·환경 ▲도시·주택·토지 ▲산업·경제·투자 ▲문화·관광·체육 ▲소방·재난·안전 ▲조세·법무를 비롯해 최신 기술 트렌드를 반영한 ▲인공지능(AI) 등이다.

도민들은 일상 속 작은 생활 불편 해소 방안부터 경기도의 체질을 바꿀 대형 프로젝트까지 자유롭게 아이디어를 낼 수 있다. 정책 제안 접수는 6월 19일부터 오는 25일까지 일주일 동안 집중적으로 진행된다.

참여를 원하는 경기도민은 경기준비위 누리집에 접속해 네이버나 카카오 계정 등 평소 사용하는 SNS로 본인 인증을 거치면 간편하게 로그인할 수 있다. 이후 자신이 거주하는 시․군을 선택하고 제안 분야를 지정한 뒤 내용을 입력하면 몇 분 만에 제안 등록이 완료된다.

시민참여특별위원회를 이끄는 민병덕 위원장은 "도민들이 올린 한 줄의 제안이 누군가에게는 오랜 기다림의 해답이 될 수 있다"라며 "화려한 정책 보고서 형식이 아니어도 좋으니 삶의 현장에서 느낀 그대로의 목소리를 가감 없이 들려달라"고 참여를 독려했다.

이어 민 위원장은 "게시판에 접수된 도민들의 제안 하나하나를 소관 분야별로 철저히 검토할 것"이라며 "분석된 의견들은 추미애 당선인에게 직접 전달해 향후 도정 운영과 핵심 정책에 실질적으로 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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