신세계사이먼, 전국 아울렛서 '썸머 클리어런스 딜'

AI 핵심 요약beta
- 신세계사이먼이 7일부터 17일까지 전국 프리미엄 아울렛에서 썸머 클리어런스 딜 행사를 진행했다
- 봄·여름 인기 브랜드 상품을 대폭 할인하고 일부 가을·겨울 역시즌 상품도 특가로 선보였다
- 여주점 물놀이·퍼포먼스 등 체험행사와 삼성카드 링크 이용 고객 대상 신세계 상품권 증정 사은행사를 병행했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계사이먼이 오는 7일부터 17일까지 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 '썸머 클리어런스 딜' 행사를 연다.
이번 행사는 여름 시즌 마감을 앞두고 봄·여름(S/S) 상품을 합리적인 가격에 선보이는 것이 특징이다. 명품, 캐주얼, 스포츠, 골프, 잡화 등 인기 브랜드에서 추가 할인 혜택을 제공하며, 일부 브랜드는 가을·겨울(F/W) 역시즌 상품도 함께 내놓는다.
여주점에서는 브룩스브라더스가 패밀리 세일로 최대 80% 할인을 진행하고, 룰루레몬은 주말 한정 혜택을 선보인다. 파주점에서는 헬렌카민스키, 마이클코어스, 닥터마틴 등이 아울렛 가격에서 추가 10% 할인을 제공한다. 부산점에서는 폴스미스, 꼬르넬리아니 등이 추가 할인에 나서며, 보브와 다이나핏은 패딩·코트 등 역시즌 특가 상품을 선보인다. 시흥점에서는 나이키, 폴로 랄프로렌, 유니클로, 코치 등에서 시즌오프 할인이 진행된다.
체험 콘텐츠도 마련됐다. 여주점은 8~17일 분수광장 일대에 '여주 컬러풀 썸머 플레이그라운드'를 조성해 물놀이 공간을 운영하고, 광복절인 15일에는 아이스 카빙 퍼포먼스를 선보인다. 주말과 공휴일에는 물총 이벤트와 아이스크림·탄산음료 증정도 진행한다.
행사 기간 주말·공휴일에는 삼성카드 링크(LINK) 이용 고객 대상으로 구매 금액대별 신세계 상품권을 선착순 증정하는 사은행사도 함께 열린다.
신세계사이먼 관계자는 "이번 행사는 막바지 여름 쇼핑 수요를 겨냥해 인기 브랜드 상품을 보다 합리적인 가격에 만나볼 수 있도록 기획했다"고 말했다.
fineview@newspim.com