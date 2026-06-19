신영증권, 신임 대표이사에 김대일 사장 선임… 각자 대표 체제 전환

'IB 전문가' 금정호 사장, 'WM 전문가' 김대일 사장 각자 대표 체제 가동

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신영증권은 19일 김대일 사장을 신임 대표이사로 선임하고 각자 대표 체제로 전환한다고 밝혔다.

신영증권은 이날 여의도 본사에서 정기 주주총회 및 이사회를 개최하고, 김대일 사장을 신임 대표이사로 선임했다. 김 신임 대표이사는 1968년생으로 서울대학교 경영학과를 졸업하고 미국 일리노이주립대학교에서 재무학 석사학위(MSF)를 취득했다. 1999년 신영증권에 입사한 이래 Asset Allocation 본부장, 패밀리헤리티지 및 자산배분솔루션 본부장, WM 총괄 부사장 등 주요 보직을 두루 거친 금융 전문가다.

김대일 신영증권 대표이사 사장. [사진=신영증권]

특히 김 대표는 오랜 기간 현장에서 실무자 및 임원들과 긴밀히 소통하며 신영증권의 '패밀리 헤리티지 서비스' 등 종합자산 승계 솔루션의 토대를 다지는 데 기여해 왔다. 개인의 성과보다는 조직 전체의 협업과 조화를 중시하는 리더십으로 사내에서 두터운 신망을 얻고 있다고 회사 측은 전했다.

이번 선임으로 신영증권은 기존 금정호 대표이사 사장과 김대일 신임 대표이사 사장의 각자 대표 체제로 전환하게 됐다. 신영증권은 전통적으로 강한 운용 부문을 넘어, 기업금융(IB)과 자산관리(WM)라는 양대 핵심 축의 경쟁력을 확보하기 위한 전략을 펼칠 예정이다.

금정호 대표는 오랜 기간 IB 총괄을 역임하며 다져온 경험을 바탕으로 기업금융 부문을 이끌며, 이번에 선임된 김대일 대표는 오랜 기간 몸담아온 WM 총괄 경험을 바탕으로 자산관리 및 고객 맞춤형 솔루션 부문을 진두지휘하게 된다.

신영증권 관계자는 "이번 각자 대표 체제 전환은 두 대표이사의 독보적인 전문성을 바탕으로 시너지를 창출하고, 의사결정의 신속성을 높이기 위한 것"이라며 "안정적인 리스크 관리 속에서 WM과 IB 부문의 균형 성장을 도모해 고객 가치를 제고하고 '자산관리 명가'로서의 위상을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com