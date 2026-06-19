아이엠바이오로직스, '바이오 USA 2026' 참가

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아이엠바이오로직스가 오는 22일부터 25일까지 미국 캘리포니아주 샌디에고에서 열리는 '바이오 USA 2026'에 참가해 차세대 파이프라인의 글로벌 사업화를 추진한다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 행사에서 자가면역질환 치료제 IMB-106, 종양치료제 IMB-201, ePENDY 플랫폼 기반 황반변성 치료제 등 주요 연구개발 파이프라인을 중심으로 글로벌 제약사 및 바이오텍 30곳 이상과 조기 사업화 논의를 진행할 계획이다.

IMB-106은 자가면역질환 플랫폼 기술 기반의 자가항체 제거 컨셉 치료제다. 최근 원숭이 동물모델 효능시험에서 기존 치료제 대비 우수한 약동학 프로파일과 지속적 약효 유지 결과를 확인했다. 회사는 이 후보물질이 다양한 자가면역질환 치료용 항체 과제에 적용 가능한 플랫폼 기술로 평가받고 있다고 설명했다.

[로고=아이엠바이오로직스]

IMB-201은 항암 후보항체로 항체-약물 접합체(ADC) 형태의 IMB-201A와 다중항체 컨셉의 IMB-201B로 개발 중이다. 암 미세환경을 재조절해 기존 항암제에 반응하지 않던 암종에서도 효능 개선이 기대된다.

ePENDY 플랫폼 기반 황반변성 치료 과제는 투여 편의성 향상에 초점을 맞추고 있다. 분자 크기와 안구 내 체류시간의 상관성을 활용해 안구 내 체류시간을 늘리고 투여 간격을 연장하는 전략을 추진 중이다.

하경식 아이엠바이오로직스 대표이사는 "플랫폼 기술을 고도화해 올해 말부터 매 분기마다 신규 자가면역질환 치료용 후보물질을 도출하고 시장에 오픈할 계획"이라며 "IMB-105를 비롯한 다양한 차세대 자가면역질환 치료제를 순차적으로 개발하고 후보물질 단계부터 기술이전을 추진해 조기 사업화 성과를 창출하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com