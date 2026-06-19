SG, 610억원 유상증자 결정..."수도권 생산거점 확보"

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인도네시아 진출 및 해외 인프라 시장 확대 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아스콘 전문기업 SG가 610억원 규모의 유상증자를 결정했다고 19일 밝혔다. 수도권 생산거점 확보와 동남아 시장 진출을 위한 자금 조달이다.

공시에 따르면 SG는 보통주식 4100만주를 신규 발행하는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 진행한다. 유안타증권이 주관사로 참여해 잔액인수를 맡는다. 예정 발행가액은 주당 1487원이며, 최종 발행가액은 8월 31일 확정될 예정이다. 이번 증자로 조달되는 자금은 약 609억6700만원이다.

회사에 따르면 조달 자금은 여러 용도로 활용된다. 시설자금 150억원은 아스콘 공장 시설 투자에 투입돼 서울과 경기 북부 지역의 공급 경쟁력을 강화하고 수도권 전역을 아우르는 생산·공급 체계를 구축하는 데 쓰인다. 운영자금 200억원은 아스팔트유 등 주요 원재료 구입과 사업 운영에 활용되며, 채무상환자금 약 160억원은 금융기관 차입금 상환에 사용된다. 전략적 투자 재원 100억원은 인도네시아 법인 출자에 충당될 예정이다.

에스지이 로고. [사진=에스지이]

SG는 인도네시아를 비롯한 동남아 시장 진출을 추진 중이다. 친환경 아스콘 및 순환자원 활용 기술을 기반으로 해외 인프라 시장 공략에 속도를 낼 방침이다.

회사 관계자는 "이번 유상증자는 국내외 성장 기반 확대를 위한 선제적 투자"라며 "수도권 생산거점 확보와 해외 시장 진출을 통해 기업가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 신주배정기준일은 오는 7월 22일이며, 구주주 청약예정일은 9월 3일부터 4일, 납입예정일은 9월 11일, 상장예정일은 9월 29일이다.

nylee54@newspim.com