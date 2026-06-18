인천 시민단체, "대통령실에 수도권매립지 관련 전담기구 필요"

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수도권매립지 3매립장 [사진=수도권매립지관리공사]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천경제정의실천시민연합과 검단시민연합, 서구발전협의회 등 인천지역 3개 시민단체는 18일 "수도권매립지를 대신할 대체 매립지 확보를 위해 대통령실에 전담기구를 설치해야 한다"고 밝혔다.

이들 단체는 이날 인천시청에서 기자회견을 열고 "수도권매립지 사용 종료 문제는 환경부 단독으로 해결할 수 있는 사안이 아니라 국토정책, 공공기관 이전, 수도권 정책 등이 복합적으로 연결된 국가 차원의 과제"라며 이 같이 주장했다.

이들 단체는 "대통령실이 중심이 돼 관계부처와 지방자치단체가 함께 참여하는 통합적 협의체를 구성하고 합의 사항을 책임 있게 이행할 수 있는 체계를 마련해야 한다"고 제안했다.

1992년 인천시 서구에 조성된 수도권매립지는 전체 면적이 1594만㎡에 달하는 4개 매립장으로 구성돼 있다.

제1매립장(409만㎡)과 제2매립장(378만㎡)은 각각 2000년과 2018년 사용이 끝났다. 1매립장에는 드림파크CC 골프장이 조성됐고 2매립장은 활용 방안을 논의 중이다.

앞서 환경부·서울시·경기도·인천시는 2015년 4자합의에 따라 2016년까지만 사용키로 한 수도권매립지를 제3-1매립장(103만㎡)이 포화될 때까지 연장 사용하기로 했다.

환경부를 비롯한 4자 협의체는 지난해 수도권매립지를 대체할 매립지를 찾기 위한 4차 공모를 진행했으며 개인과 법인 등 2곳이 응모했다.

인천 시민단체들은 "이재명 대통령은 선거 당시 수도권매립지를 종료하고 인천의 미래를 준비하는 공간으로 전환하겠다고 공약했다"며 "공약 이행 의지가 있다면 현안은 모두 해결될 것"이라고 주장했다.

hjk01@newspim.com