배달의민족, 서울시와 손잡고 'K-배달' 외국인 관광객 공략

미식관광·지역경제 활성화 업무협약 체결

8월 한 달 여의도·뚝섬한강공원서 체험 캠페인

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들이 서울특별시와 '미식관광 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 5일 밝혔다. 외국인 관광객의 배달앱 이용 장벽을 낮추고 국내 음식 배달 문화를 알리기 위해서다.

이번 협약은 방한 관광객 2000만명 시대를 맞아 언어나 결제 방식에 구애받지 않고 누구나 국내 배달 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 한국을 찾은 외국인 관광객이 여행 콘텐츠의 하나로 음식 배달을 이용하도록 해 지역 상권에도 활력을 더한다는 것이 목표다.

우아한형제들이 서울시와 미식관광 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약을 맺고 8월 한 달간 외국인 관광객 대상 K-배달 문화 체험 캠페인을 진행한다. [사진=우아한형제들]

협약에 따라 배민은 외국인 관광객이 보다 쉽게 음식 배달을 이용할 수 있도록 앱 기능을 지속적으로 고도화할 예정이며, 서울시는 외국인 대상 홍보와 현장 안내를 맡는다.

양측은 서울시가 야간경제 활성화 사업의 하나로 추진 중인 '2026 한강 밤핑(Night+Camping)'과 연계해 8월 한 달간 여의도한강공원과 뚝섬한강공원에서 외국인 관광객 대상 K-배달 문화 체험 캠페인을 진행한다.

배민은 축제 기간 외국인 전용 프로모션 페이지를 운영하고 2만원 이상 주문 시 3000원 할인 쿠폰을 제공한다. [사진=우아한형제들]

한강 밤핑은 여름철 한강의 야간 매력을 즐길 수 있도록 수영장, 축제, 공연, 영화, 배달 서비스 등을 연계해 시민과 관광객이 낮부터 밤, 새벽까지 머무를 수 있도록 기획한 체류형 야간관광 프로그램이다. 축제 기간 두 공원 일대에는 심야에도 음식을 즐길 수 있는 특화공간과 함께, 라이더 진입과 음식 수령을 돕는 야간 배달존이 운영된다.

배민은 이 기간에 맞춰 외국인 관광객 전용 프로모션 페이지를 운영한다. 이 페이지에서는 영어, 일본어, 중국어 등으로 축제 정보를 안내하고 2만원 이상 주문 시 3000원을 할인해주는 쿠폰도 제공한다.

외국인은 국내 전화번호와 외국인등록번호로 회원가입할 수 있고, 별도 가입 없이도 해외 전화번호로 문자 인증만 거치면 배민에서 바로 음식을 주문할 수 있다. 회사 측은 국내 배달 앱 가운데 유일하게 영어·중국어·일본어 등 다국어 서비스와 여러 해외 결제수단을 지원하고 있어 이번 캠페인 파트너로 선정됐다고 설명했다.

kji01@newspim.com