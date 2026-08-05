LG CNS, 전국 14개 공항 AI 전환 설계한다

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한국공항공사 AI 마스터플랜 수립…운영·고객·안전 전반 혁신

에이전틱 AI로 이상 상황 보고 자동화…공항·항공 AX 사업 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG CNS가 김포·김해·제주 등 전국 14개 공항의 인공지능(AI) 전환 전략을 설계한다. 공항 운영 효율화와 고객 서비스, 안전관리까지 AI 적용 범위를 넓혀 국내 공항산업의 미래 운영 모델을 구축한다는 계획이다.

LG CNS는 한국공항공사의 'KAC AI 마스터플랜(ISMP) 수립' 사업을 수주했다고 5일 밝혔다. 한국공항공사는 'AI 혁신을 통한 미래공항 구현'을 목표로 2025년부터 총 50개의 AI 혁신 과제를 추진하고 있다.

LG CNS 본사 전경. [사진=LG CNS]

LG CNS는 이번 사업에서 AI 전략 컨설팅을 비롯해 AI·데이터 아키텍처 설계, AI 거버넌스 구축, 핵심 과제 기술검증(PoC), 후속 사업 실행계획 수립까지 전 과정을 수행한다. 공항 운영 최적화와 고객 서비스 혁신, 안전관리 체계 고도화가 핵심이다.

대표 과제로는 에이전틱 AI 기반 안전관리 서비스가 추진된다. 공항 내 이상 상황 발생 시 현장 직원이 음성으로 내용을 남기면 AI 에이전트가 이를 정리해 보고서 초안을 작성하고 상황별 대응 절차를 안내하는 방식이다. 현장 보고 부담을 줄이고 초동 대응 속도를 높일 것으로 기대된다.

배민 LG CNS 금융·공공사업부장 전무는 "단순한 정보화 전략 수립을 넘어 대한민국 공항산업의 AI 전환 방향을 설계하는 프로젝트"라며 "AI 기반 미래공항 모델 구현에 기여하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com