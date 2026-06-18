'취사병' 조남형 감독, 박지훈·전소영 열애설 선 그었다…"조작하지 마세요"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 드라마 '취사병 전설이 되다'를 연출한 조남형 감독이 온라인상에서 확산된 주연 배우들의 열애설에 대해 직접 부인했다.

조 감독은 18일 자신의 SNS를 통해 "조작하지 마세요. DM(다이렉트 메시지) 한 적 없음"이라는 짧은 글을 게재했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 취사병 전설이 되다 출연 배우와 조남형 감독. [사진=tvN] 2026.05.06 moonddo00@newspim.com

이는 최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 퍼진 배우 박지훈·전소영, 이상이·한동희의 열애설과 관련된 의혹에 선을 그은 것으로 해석된다.

앞서 한 누리꾼은 SNS에 조 감독과 나눈 대화라며 캡처 이미지를 공개했다. 해당 게시물에는 "배우들이 연애 중이라는 이야기가 있는데 알고 계시냐"는 질문에 조 감독이 "구체적으로 말씀드리긴 어렵지만 그런 합들이 그냥 만들어진 건 아니겠죠?"라고 답했다는 내용이 담겼다.

이후 일부 누리꾼들 사이에서 해당 대화를 근거로 출연 배우들의 열애설이 확산됐다.

하지만 조 감독은 해당 메시지가 사실이 아니라며 직접 반박에 나섰다. 자신이 해당 DM을 보낸 적이 없다고 밝히며 온라인상에 유포된 대화 내용이 조작됐다는 입장을 분명히 한 것이다.

한편 논란이 커지자 원 게시물 작성자는 관련 게시물을 삭제한 상태다.

moonddo00@newspim.com