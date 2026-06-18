韩股收盘创历史新高 KOSPI指数站上9000点关口

纽斯频通讯社首尔6月18日电 韩国综合股价指数（KOSPI）18日首破9000点关口并创历史新高。在大型半导体股强劲上涨带动下，韩国股市总市值也刷新历史纪录。不过，创业板指数（KOSDAQ）则出现回调，市场资金进一步向大型科技股集中。

韩国KOSPI指数首破9000点大关。图为韩亚银行位于中区总部交易大厅，交易员正庆祝这一历史性时刻。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，KOSPI指数当天收于9063.84点，较前一交易日上涨199.60点，涨幅为2.25%。指数盘中一度下探至8867.34点，随后持续走高，最高升至9106.07点，刷新历史最高点位。

韩国交易所表示，自5月26日KOSPI首次突破8000点以来，仅用16个交易日便站上9000点关口。当天KOSPI市场总市值达到7413万亿韩元，创历史新高。

分析认为，全球人工智能（AI）基础设施投资持续扩大带动存储芯片需求增长，以及美国与伊朗达成停战协议后市场风险偏好回升，共同推动韩国股市上涨。

资金流向方面，外国投资者当天净买入1.2791万亿韩元，成为推动市场上涨的主要力量；个人投资者和机构投资者分别净卖出3765亿韩元和7783亿韩元。

从个股表现看，半导体及信息技术（IT）龙头股涨幅明显。三星电子收于36.25万韩元，上涨4.62%；SK海力士上涨6.51%，收于268.5万韩元。

其中，SK海力士盘中最高升至273.8万韩元，创52周新高，当日成交额达14.9701万亿韩元，位居市场首位；三星电子成交额为11.3870万亿韩元，排名第二。

尽管指数大幅上涨，但市场整体涨跌分化明显。KOSPI市场仅有109只股票上涨，791只股票下跌，显示资金主要集中于少数大型半导体权重股。

与KOSPI形成对比的是，KOSDAQ指数当天收于1000.93点，较前一交易日下跌31.03点，跌幅为3.01%。盘中最低跌至996.93点，一度失守1000点整数关口。

多家券商认为，随着市场对美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议结果及中东局势变化进行重新评估，资金持续向半导体等大型权重股集中，导致KOSPI与KOSDAQ走势进一步分化。

此外，首尔外汇市场当天收盘时，韩元对美元汇率报1527.1韩元，较前一交易日上涨13.7韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社