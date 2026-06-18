MG캐피탈, 5000만 달러 외화 사모채 발행…"조달원 다변화"

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 새마을금고 자회사인 MG캐피탈이 외화 사모 변동금리부 채권(FRN) 5000만 달러를 발행했다고 18일 밝혔다.

MG캐피탈이 외화로 자금을 조달한 것은 창사 이래 처음으로, 이번 채권은 2년 만기 단일 트렌치 구조다. 발행 금리는 미국 무위험지표금리(SOFR)에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다. 이번 발행에는 KDB아시아가 주관사로, 한국산업은행이 보증사로 각각 참여했다.

지난 16일 서울 중구 MG파이낸스센터에서 김영진 KDB Asia 대표이사와 김병국 MG캐피탈 대표이사(오른쪽)가 외화차입 서명식 기념 촬영을 하고 있다. [사진=MG캐피탈]

수신 기능이 없는 캐피탈사는 영업자산 확대를 위해 시장성 자금 조달에 의존해야 하므로 조달원 다변화가 필수적이다. MG캐피탈은 이번 외화 조달을 통해 유동성 대응 능력을 높이고 자산 성장의 안정성을 강화할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

특히 국내 시중금리가 상승세를 보이는 상황에서 원화 공모채 발행 대비 낮은 금리로 자금을 확보함에 따라, 조달 비용을 줄여 수익성을 개선하는 데도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

지난해 2월 새마을금고중앙회에 인수된 MG캐피탈은 자산 성장세를 유지하고 있으며, 이번에 조달한 5000만 달러를 전액 영업 자금으로 투입해 성장 기조를 이어갈 방침이다.

MG캐피탈 관계자는 "이번 외화 채권 발행으로 자금 조달원이 다양해지면서 국내 신용평가사와 기관투자자 시장에 긍정적인 신호를 보냈다고 생한다"며 "앞으로도 안정적인 자금 조달 체계를 다지는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com