[내일날씨] 전국 흐리고 곳곳에 비...한낮 32도

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 19일인 금요일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에서 비가 내릴 전망이다.

18일 기상청에 따르면 오는 19일 제주도를 시작으로 전국 곳곳에서 5~30㎜ 비가 내릴 전망이다. 강원 동해안을 제외한 중부지방과 경북 중·북부는 오후부터 비가 오겠다. 전남권과 경남권은 밤부터 비가 내리겠다.

우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

아침 최저기온은 17~22도로 전망된다. ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 20도 ▲대전 21도 ▲대구 22도 ▲전주 21도 ▲광주 22도 ▲부산 21도 ▲제주 22도 ▲울릉도·독도 21도다.

낮 최고기온은 25∼32도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲대전 30도 ▲대구 31도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲부산 27도 ▲제주 26도 ▲울릉도·독도 25도다.

바다의 물결은 전 해상 앞바다에서 비교적 잔잔하게 일겠다. 남해 앞바다는 최고 1.5m로 다소 높게 일겠다.

calebcao@newspim.com