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경북도 '영덕, 대형원전 후보지 선정' 환영

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  • 경북도가 17일 신규 대형원전 2기 건설 후보지로 영덕군이 최종 선정된 데 대해 환영했다.
  • 영덕은 검증된 부지 여건과 높은 주민 찬성률로 울산 울주군을 제치고 선정됐고, 12조원 투자와 막대한 일자리 창출로 지역 경제 회복이 기대된다.
  • 경북도는 동해안을 무탄소 에너지·산업 벨트로 육성하는 한편 탈락한 경주 SMR 원전은 12차 전력수급계획에 반영되도록 계속 건의할 방침이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이철우 "국가 에너지정책·지역 발전 함께가는 성공모델 만들 것"
2037~2038년 상업운전 예정...건설비 약 12조원·68년간 지원금 2조원 넘어
인허가 원스톱 지원·주민소통·산업 연계 등 전담 지원체계 즉시 가동
'경주 SMR원전' 12차 전기본 추가 반영 '주력'

[안동·영덕·경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕군이 신규 대형 원전 2기(2.8GW) 건설 후보지로 최종 선정되자 경북도가 크게 환영했다.

다만 이번 유치 공모에 참여한 '경주 SMR 원전'이 최종 선정에서 탈락한 것과 관련해서는 유감의 뜻을 밝히고 오는 12월로 예정된 12차 전력수급기본계획에 추가 반영되도록 적극 노력한다는 입장을 밝혔다.

경북도는 지난 17일 정부가 제11차 전력 수급 기본 계획에 반영된 신규 대형 원전 2기 후보 부지로 경북 영덕군을 최종 선정한 데 대해 적극 환영한다고 18일 밝혔다.

이번 대형 원전 2기 건설 후보지 최종 선정은 외부 전문가로 구성된 부지 선정 평가 위원회가 ▲부지 적정성▲환경성▲건설 적합성 ▲주민 수용성의 4개 항목에 대한 종합 평가를 거쳐 이뤄졌다.

영덕군과 함께 공모에 참여한 울산 울주군은 이들 평가에서 영덕군에 크게 뒤지면서 탈락했다.

대형원전 2기 건설후보지로 최종 선정된 영덕신규원전 예정지[사진=한수원] 2026.06.18 nulcheon@newspim.com

◆ 영덕군이 최종 후보지로 선정된 배경은

영덕군의 신규 원전 건설 예정지인 영덕읍 석리, 노물리 일원은 지난 2021년에 중단된 '영덕 천지원전' 추진 당시 지질 조사, 환경 평가, 토지 보상 등 핵심 절차가 진행된 바 있어 이미 검증된 입지 여건과 향후 부지 확장성이 높게 평가받은 것으로 분석된다.

여기에 원전 건설 과정에서 가장 큰 난관으로 꼽히는 주민 수용성 측면에서도 사전 여론 조사 결과 86.18%의 찬성률을 기록하는 등 발군의 수용성을 보였다.

실제 이번 평가에서 영덕군은 91.01점을 얻어 82.63점을 얻은 경합지인 울산 울주군을 크게 앞지른 것으로 확인됐다.

특히 영덕군은 주민 수용성 중 주민 여론 조사(5km 이내/밖), 부지 적정성/환경성 분야 등에서 타 지역 대비 우수한 평가를 받은 것으로 전해졌다.

또 영덕이 정부의 '에너지 믹스 정책' 실현의 최적지라는 점도 부지 선정에 크게 작용했다. '에너지 믹스 정책'은 재생에너지 확대를 중심으로 원전·수소 등 무탄소 에너지를 활용해 탄소 중립을 달성하는 정책이다.

영덕은 2004년 우리나라 최초로 민간 주도의 대규모 상업 풍력 단지가 가동되었고, 에너지 산업 융복합 단지 지정을 계기로 인력 양성, 유지·보수, 기술 개발 등 풍력 후방 산업 육성에 집중하고 있어 재생에너지와 원자력이 조화를 이루는 청정 에너지 허브로 자리매김할 것으로 기대된다.

한국수력원자력이 17일 발표한 대형원전 2기 건설후보지 선정 평가 결과[도표=한수원]2026.06.18 nulcheon@newspim.com

◆ 지역 활력 회복... 새로운 도약 전환점 마련

이번 유치에 성공한 영덕 신규 원전은 '한국형 대형 원전 APR1400' 2기로 총 발전량은 2.8GW 규모이다.
부지 위치는 영덕읍과 축산면 일원으로 2037~2038년 상업 운전을 시작할 예정이다.

건설 비용 약 12조 원과 향후 68년간(건설 기간 8년 + 운전 기간 60년) 법정 지원금 약 2조 3,000억 원이 순차적으로 확보된다.

법정 지원금은 특별지원금과 기본·사업자지원금, 지방세 수익으로 나뉜다.

이 중 특별 지원금은 해당 원전 실시 계획 승인 시 건설비의 2% 수준인 약 2,400억 원이 우선 지원된다.

이 재원은 도로, 항만 구축 등 대규모 지역 개발 사업에 투입되며 그 외 기본·사업자 지원금과 지방세는 순차적으로 확보돼 주민 복지 증진, 의료 및 문화 시설 확충 등에 쓰이게 된다.

또 2022년 산업부가 발표한 원자력 발전 백서에 따르면 8년간의 건설 기간 동안 약 720만 명(4,000명/일)의 일자리 창출 효과와 연 4,500억 원 이상의 생산 유발 효과가 발생할 것으로 전망하고 있다.

영덕은 이번 대형 원전 유치로 지난 천지원전 중단과 초대형 산불로 인해 침체된 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

경북도는 앞으로 원전 건설이 차질 없이 추진될 수 있도록 사업 추진 체계를 즉시 정비할 방침이다.

영덕군, 한수원과 함께 '영덕 대형 원전 건설 행정 지원단'을 구성해 행정 절차 인허가 원스톱 지원, 주민 소통, 지역 상생 분야를 통합 관리하고 중앙정부와도 긴밀한 협력을 통해 건설 초기부터 현장 중심의 의사결정 체계를 마련해 신속 건설을 지원할 계획이다.

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 지난 3월16일 경북 영덕군민회관에서 열린 영덕신규원전유치 결의대회. 2026.06.18 nulcheon@newspim.com

◆ 경북 동해안의 안정적인 무탄소 전력... 철강·수소·AI 산업 연계 시너지 극대화

경북도는 앞으로 동해안에서 생산되는 전력을 단순히 수도권으로 공급하는 데 그치지 않고, 지역의 철강·수소·첨단 제조·데이터 산업의 경쟁력을 높이는 산업 전환의 핵심 자원으로 활용될 수 있도록 제도 개선 등 다양한 제도적 방안 마련에 주력하고 있다.

특히 원전 기반의 안정적인 무탄소 전력 공급을 통해 포항 철강 산업의 수소 환원 제철 전환을 가속화하고 AI 데이터 센터 등 에너지 다소비 기업의 투자 유치와 산업 집적을 확대해 나갈 계획이다.

또 ▲원전 기반의 청정 수소생산 거점 구축 ▲풍력 클러스터 조성 ▲에너지 특화 항만 건설 등 울진~영덕~포항~경주로 이어지는 동해안 에너지 자산을 하나의 벨트로 연결하는 '에너지 연합 경제권'으로 본격 육성한다는 계획이다.

현재 경북 동해안에는 국내 원전 26기 중 13기가 가동 중이며, 국가 전력망의 중추적 역할을 담당하고 있어 이번 영덕 원전 유치로 동해안을 중심으로 한 국가 에너지 공급 기지를 완성할 것으로 내다보고 있다.

지난해 4월27일 이철우 경북지사가 '경북초대형산불' 피해지인 영덕군 영덕읍 노물리에서 현장 회의를 주재하고 산불 피해 지원과 복구 방안을 설명하고 있다.[사진=경북도]2026.06.18 nulcheon@newspim.com

◆ '경주 SMR 원전' 후보 부지 미선정... 제12차 전기본 반영 지속 건의

다만 경북도는 이번 소형 모듈 원전(SMR) 후보 부지 발표에 문무대왕 과학 연구소, SMR 국가 산단 등 SMR 연구·산업 기반을 갖추고 있는 경주시가 선정되지 못한 점은 아쉽게 평가했다.

SMR을 통한 전력과 수소 공급은 포항 철강 산업의 수소 환원 제철 전환을 위해 반드시 필요한 전력 설비인 만큼 올해 연말 확정 예정인 '제12차 전력수급기본계획'에 추가 건설 계획이 반영되도록 주력하다는 계획이다.

이철우 경북 도지사는 "이번 대형 원전 유치로 영덕은 이제 더 큰 도시가 됐다. 참으로 뜻깊고 반가운 성과"라고 평가하고 "경북도는 앞으로 영덕과 동해안을 국가 에너지 정책과 지역 발전이 함께 가는 성공 모델이 되도록 모든 역량을 집중할 것"이라고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com

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'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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