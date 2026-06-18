익산 웅포블루베리축제 20일 개막…달콤한 여름축제 선사

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20~21일 웅포초등학교, 80여 농가 참여·할인 판매 진행

수확체험 조기 마감 인기…공연·체험행사 다채롭게 운영

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산의 대표 여름 농산물인 웅포 블루베리를 한자리에서 맛보고 즐길 수 있는 '제5회 익산웅포블루베리축제'가 오는 20일 막을 올린다.

18일 익산시에 따르면 이번 축제는 20일부터 21일까지 이틀간 웅포초등학교 일원에서 열리며, 웅포블루베리공선회가 주관하고 익산시와 서익산농협이 후원한다.

제5회 익산웅포블루베리축제 홍보 포스터[사진=익산시] 2026.06.18 lbs0964@newspim.com

축제는 웅포 블루베리의 우수성을 알리고 생산자와 소비자가 직접 소통하는 행사로 마련됐으며, 20일 오전 11시 개막식을 시작으로 다양한 판매·체험·공연 프로그램이 진행된다.

행사장에서는 햇블루베리 할인 판매와 농특산물 판매 부스를 비롯해 체험행사가 운영되며, 웅포블루베리공선회 소속 80여 농가가 공동 선별한 고품질 블루베리를 선보일 예정이다.

특히 공선회원들이 직접 재배한 블루베리를 합리적인 가격에 판매해 소비자들에게 웅포 블루베리의 뛰어난 품질과 맛을 알릴 계획이다.

축제 기간 난타와 통기타 공연, 밸리댄스, 마술공연, 초청가수 공연을 비롯해 댄스파티와 즉석 노래자랑, 푸드트럭 등 다양한 프로그램도 마련돼 방문객들의 발길을 사로잡을 전망이다.

축제에 대한 관심도 뜨겁다. 지난 15일 진행된 '탑마루 웅포 블루베리' 온라인 라이브 판매가 큰 호응을 얻은 데 이어 수도권과 익산시민을 대상으로 모집한 블루베리 수확체험은 접수 시작 이틀 만에 정원이 모두 마감됐다.

조경환 웅포블루베리공선회 회장은 "공선회원들이 정성껏 재배한 고품질 블루베리를 선보이기 위해 준비에 만전을 기하고 있다"며 "다양한 체험과 공연도 준비된 만큼 많은 시민과 관광객이 축제장을 찾아 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.

익산시 관계자는 "웅포의 자연에서 자란 달콤한 블루베리를 맛보고 다양한 체험을 즐길 수 있는 축제"라며 "이번 행사가 웅포 블루베리의 우수성을 널리 알리고 지역 농가에도 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com