수원축협, 우량암소 육성·한우 개량 기반 강화 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 수원축산농협은 18일 한우 뿌리농가 30여명을 대상으로 한우 암소개량·사양관리 기술교육을 했다
- 이번 교육은 농협경제지주가 추진하는 한우 뿌리농가 육성사업의 일환으로 우량암소 육성과 개량 기반 강화를 목표로 했다
- 참석 농가들은 유전능력 평가 활용, 번식우·사양관리 기술을 학습하고 애로사항과 현장 적용 방안을 공유했다
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농협경제지주 박사 강사로 나서
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원축산농협(수원축협)은 18일 본점 청사(수원특례시 곡반정동)에서 한우 뿌리농가 육성사업 참여 농가 30여 명을 대상으로 한우 암소개량 및 사양관리 기술교육을 실시했다고 밝혔다.
한우 뿌리농가 육성사업은 농협경제지주가 추진하는 사업으로 우량암소 육성과 한우 개량 기반 강화를 위해 유전능력 평가와 개량 컨설팅 등을 지원한다.
교육은 농협경제지주 축산연구원 최소영 박사와 친환경컨설팅방역부 이용준 박사가 강사로 나서 한우 개량관리와 사양관리 기술에 대한 교육을 진행했다.
참석자들은 유전능력 평가를 활용한 우량암소 선발 방법과 번식우 관리, 사양관리 기술 등을 학습했으며 이어진 질의응답에서는 농가별 사양관리 애로사항을 공유하고 현장 적용 방안에 대해 의견을 교환했다.
장주익 조합장은 "한우산업의 지속가능한 발전을 위해서는 우량암소 육성과 개량 기반 강화가 중요하다"며 "앞으로도 농가 맞춤형 교육과 컨설팅을 지속적으로 확대해 한우농가의 생산성 향상과 소득 증대에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com