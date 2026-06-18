한울반도체, 日 무라타와 MLCC 마운터 설비 기술협력

AI 서버·전기차 수요 급증에 대응…고신뢰성 MLCC 생산공정 고도화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한울반도체가 글로벌 적층세라믹콘덴서(MLCC) 1위 기업인 일본 무라타와 고성능 MLCC 제조공정용 마운터 설비 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 18일 밝혔다.

양사는 AI 서버와 전기차 등에서 고신뢰성 MLCC 수요가 급증하는 데 대응하기 위해 기술협력에 나선다. 이번 MOU는 MLCC 제조공정의 생산성, 정밀도, 품질 안정성을 높이기 위한 장비 기술 협력을 목적으로 체결됐다.

회사에 따르면 양사는 고성능 MLCC 제조공정용 마운터 설비의 개발 가능성과 성능 개선, 적용성을 공동 검토할 예정이다. 설비 운전 조건 최적화와 공정 품질 안정화 방안에 대한 기술 협의도 진행한다. 초기평가, 정보교환, 샘플 제공, 현장 확인 및 평가 결과 검토 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

한울반도체 로고 [사진=한울반도체]

협력 범위는 자동화 기능 고도화, 데이터 기반 공정 분석, 설비 성능 개선을 포함한다. 단순 장비 공급을 넘어 MLCC 제조공정의 생산 효율성, 검사 신뢰성, 공정 데이터 활용성을 함께 높이는 방향으로 진행된다. 양사는 향후 평가 결과와 기술 검토 내용을 바탕으로 거래, 공급, 구매 또는 별도 계약 체결 가능성에 대해서도 검토할 예정이다.

한울반도체는 반도체, 전자부품, 디스플레이 제조 현장에서 요구되는 고속·고정밀 검사장비와 자동화 설비를 개발·제작하는 기업이다. MLCC 외관검사, 전기적 특성 검사, 마운터, 초음파 비파괴 검사, 필름·디스플레이 검사장비 등으로 사업 영역을 확장해 왔다. 머신비전, 초정밀 이송·실장, 초음파 비파괴 검사, 전기특성 계측, 자체 개발한 AI 플랫폼 '하와이(HaWAIe)'를 기반으로 MLCC 후공정 검사 및 공정장비 분야에서 경쟁력을 축적했다.

전체 MLCC 시장은 연평균 8% 내외의 성장이 예상되며, AI 서버 및 전장 분야의 고신뢰성 MLCC 시장은 10~30% 수준의 성장이 전망되고 있다. AI 서버는 일반 서버 대비 훨씬 많은 MLCC를 필요로 하며, 전기차는 배터리관리시스템, 인버터, 온보드차저, 첨단운전자보조시스템(ADAS), 인포테인먼트 등 다양한 전장 시스템을 탑재하면서 차량 1대당 약 1만~1만8천 개의 MLCC가 사용되는 것으로 알려져 있다.

한울반도체 관계자는 "AI 서버와 전장 시장의 확대로 고성능 MLCC 생산공정은 더욱 높은 수준의 정밀도, 속도, 품질 안정성을 요구하고 있다"며 "이번 무라타와의 MOU는 한울반도체의 마운터 설비 및 AI 기반 공정장비 기술을 글로벌 시장에서 검증하고 확장할 수 있는 계기"라고 말했다. 이어 "고속·고정밀 마운터, 검사장비, 자동화 설비, 데이터 기반 공정 분석 기술을 결합해 글로벌 MLCC 제조사의 생산성 향상과 품질 안정화에 기여하겠다"고 밝혔다.

회사는 향후 MLCC 마운터 설비의 성능 개선과 공정 적용성 검증을 추진하며, 불량칩 선별기, 전사기, 초음파 선별기, 초음파 검사기 등 MLCC 후공정 토털 솔루션으로 협력 범위를 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com