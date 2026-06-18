벤츠 기브앤 레이스 기부금, 동두천 아동보호 인프라로 쓰인다

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 16일 동두천시 아동보호전문기관 설치 위해 5억원을 기부했다
- 이번 기부금은 기브앤 레이스로 조성된 10억원 일부로 동두천시 유휴공간을 활용한 아동보호 인프라 구축에 쓰인다
- 2027년 2월 개관 목표인 해당 기관은 동두천·연천 아동학대 예방과 피해아동 보호 등 통합 지원을 맡는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 시민 참여형 기부 행사가 지역 아동보호 인프라 확충으로 이어지고 있다. 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 동두천시 아동보호전문기관 설치를 위해 기부금을 지원한다.
메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 지난 16일 서울 중구 메르세데스-벤츠 코리아 본사에서 동두천시 아동보호전문기관 설치 지원을 위한 기부금 전달식을 열고 5억원을 전달했다고 밝혔다.
이번 기부금은 제13회 '메르세데스-벤츠 기브앤 레이스'를 통해 조성된 기부금 10억원 가운데 일부다. 지원금은 동두천시가 보유한 유휴공간을 활용한 아동보호전문기관 설치에 사용된다.
동두천시 아동보호전문기관은 2027년 2월 개관을 목표로 추진된다. 개관 이후에는 동두천과 연천 지역을 관할하며 아동학대 예방, 피해아동 보호, 상담, 사례관리 등을 통합 지원할 예정이다.
기관 내부에는 아동 상담·보호 공간과 심리치료 공간 등이 마련된다. 학대피해아동과 가족, 아동학대행위자 등을 대상으로 전문적인 보호와 사례관리 서비스도 제공한다.
벤츠 사회공헌위원회는 기브앤 레이스 기부금을 활용해 인천, 부산, 과천 등 지역 아동보호전문기관 설치를 지원해 왔다. 올해 남은 기부금 5억원은 부산시 청소년 전용 활동공간 조성 사업에 지원될 예정이다.
chanw@newspim.com