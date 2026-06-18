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부산 원도심 영도서 국민의힘 패배…조승환 의원 책임론 부상

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  • 부산 영도구에서 6·3 지방선거 패배 후 18일 보수층이 조승환 의원 책임론을 제기했다
  • 조 의원의 안성민 후보 공개 지원과 공천 과정에서 공정성 논란과 무소속 후보와의 공개 공방이 이어졌다
  • 공천 갈등과 후보 단일화 실패로 보수 표심이 분산됐다는 분석 속에 조 의원 리더십 회복이 관건으로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공천 공정성·특정 후보 지지 발언 등 논란

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 원도심에서 유일하게 더불어민주당 단체장이 나온 영도구를 둘러싸고 보수지지자들 사이에서 내부 책임론이 확산하고 있다.

6·3 지방선거 패배와 공천 과정 논란이 겹치면서 국민의힘 여의도연구원장을 맡고 있는 조승환 국회의원(중·영도)을 향한 비판의 목소리를 나오고 있다.

조승환 국민의힘 국회의원 [사진=조승환 의원실] 2024.06.05

18일 지역 정치권에 따르면 6·3 지방선거에서 국민의힘 안성민 후보는 조 의원의 지원 속에 공천을 받았으나 선거 과정에서 불거진 논란과 내부 갈등 속에 고배를 마셨다. 영도구의회도 더불어민주당 4명(비례 포함), 국민의힘 2명, 진보당 1명으로 재편되며 보수 진영이 열세를 보였다.

선거 결과가 2년 뒤 총선의 전초전 성격을 띠는 만큼 지역 보수층에서는 공천과 선거 전략 전반에 대한 재검토 요구가 이어지고 있다.

논란은 선거 과정에서 이미 불거졌다. 조 의원은 지난 4월 11일 안 후보 선거사무소 개소식에서 공개 지지에 가까운 발언을 하며 특정 후보에 힘을 실었다. 현장에서는 연호 유도 발언이 나오자 사회자가 제지하는 장면도 연출됐다.

이 과정에서 공천 공정성 논란도 불거졌다.  국민의힘을 탈당해 무소속으로 출마한 김기재 후보는 공천 배제 배경과 절차에 문제를 제기하며 조 의원을 비판했고 양측은 SNS를 통해 공개 공방을 벌였다.

김 후보는 "주민들이 공천을 납득하지 못하고 있다"고 주장한 반면 조 의원은 "공천은 당 공천관리위원회 절차에 따른 것"이라고 반박했다.

중구청장 공천과 관련해 이른바 '단란주점 후보자 매수' 의혹 논란도 영도구청장 선거에 영향을 미쳤다는 지적이다. 조 의원이 특정 장소에서 예비후보들과 만나 출마 포기를 종용했다는 주장이다. 이에 조 의원은 "정치적 의견 교환을 후보 매수로 보는 것은 맞지 않다"며 의혹을 일축했다.

공천 갈등은 법적 분쟁으로도 이어졌다. 윤종서 전 부산 중구청장은 공천 포기를 조건으로 공직 자리를 제안받았다고 주장하며 조 의원과 최진봉 중구청장을 공직선거법 위반 혐의로 고소했다. 이에 대해 조 의원은 사실이 아니라며 허위사실 유포와 무고 혐의로 맞고소했다. 

결국 공천 과정, 후보 단일화 실패, 내부 갈등이 복합적으로 작용하면서 보수 표심이 분산됐다는 분석이 나온다.

지역 정치권 관계자는 "원도심에서 영도는 상징성이 큰 지역인 만큼 이번 결과에 대한 책임 소재 논의가 불가피하다"며 "조 의원이 향후 리더십을 어떻게 회복할지가 관건"이라고 말했다.

news2349@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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