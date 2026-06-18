경기도 '경기도민의 날' 표창 후보자 30일까지 추천·접수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 지역사회 발전과 공동체 가치 확산에 기여한 공로자를 찾기 위해 오는 30일까지 '2026년 경기도민의 날 경기도민 표창' 후보자를 추천받기로 했다고 18일 밝혔다.

경기도가 지역사회 발전과 공동체 가치 확산에 기여한 공로자를 찾기 위해 오는 30일까지 '2026년 경기도민의 날 경기도민 표창' 후보자를 추천받기로 했다. [사진=경기도]

도에 따르면 이 표창은 도 발전을 위해 헌신하고 봉사한 도민 및 각 분야에서 경기도의 위상을 높인 도민의 공로를 기리기 위해 마련됐다.

추천 분야는 ▲법질서 확립▲농어촌 발전▲사회복지▲지역경제▲탄소중립▲문화예술▲체육진흥▲통일안보 등 8개 분야로 구성된다.

후보자 추천 방법은 전자우편, 우편, 방문 접수 등 다양하며 경기도 표창 누리집을 통해서도 온라인 참여가 가능하다.

접수된 후보자는 전문가 심사와 경기도민상 심사위원회 심의를 통해 공적 내용과 적격성을 종합적으로 평가받게 된다. 도는 분야별 각 1명을 선정해 오는 10월에 열리는 '2026년 경기도민의 날' 행사에서 표창을 수여할 예정이다.

김상팔 경기도 자치행정과장은 "경기도민의 날 경기도민 표창은 지역사회 발전을 위해 헌신해 온 도민들을 발굴하고 그 공로를 도민과 함께 기리는 것이 중요하다"라며 "우리 사회를 따뜻하게 밝히는 숨은 공로자들이 발굴될 수 있도록 도민 여러분의 추천을 부탁드린다"고 말했다.

1141world@newspim.com