한은, 미 FOMC 영향 점검..."주요국 금리인상 흐름 가시화"

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미 연준, 기준금리 동결했지만 물가·금리 전망 상향

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행은 18일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과와 관련해 시장상황 점검회의를 열고 국내 금융·외환시장에 미칠 영향을 점검했다.

한은은 이날 오전 8시 유상대 부총재 주재로 회의를 개최하고, 지난 16∼17일(현지시간) 열린 FOMC 결과에 따른 국제금융시장 동향을 살폈다고 밝혔다.

유상대 한국은행 부총재. [사진=한국은행]

이번 회의에서 미 연방준비제도(Fed·연준)는 시장 예상대로 정책금리를 연 3.50∼3.75%로 만장일치 동결했다.

다만 연준은 경제전망(SEP)에서 올해와 내년도 물가 전망치를 상당 폭 높이고, 정책금리 전망도 상향 조정했다.

점도표를 제출한 연준 위원 18명 가운데 9명은 올해 안에 25bp 이상 금리 인상을 전망했다. 구체적으로는 25bp 인상이 3명, 50bp 인상이 5명, 75bp 인상이 1명이었다.

케빈 워시 신임 연준 의장은 기자회견에서 이번 회의에서 금리 인하 논의는 없었다고 언급했다. 또 미국의 인플레이션이 5년 이상 목표치를 웃돌고 있다며 물가 안정 의지를 강조했다.

국제금융시장에서는 FOMC 결과가 매파적으로 해석되면서 미 국채금리가 단기물을 중심으로 큰 폭 상승했고, 달러화는 강세를 보였다. 주가는 하락했다.

미 국채 2년물 금리는 13bp 오른 4.18%, 10년물 금리는 5bp 상승한 4.49%를 기록했다. 달러인덱스(DXY)는 0.9% 오른 100.39를 나타냈고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.2% 하락했다.

유상대 부총재는 "간밤 FOMC 회의에서 연준이 ECB와 BOJ의 금리 인상에 이어 인플레이션 압력에 대응한 금리인상 가능성을 시사했다"며 "주요국 통화정책의 기조 전환이 가시화되고 있는 것"이라고 평가했다.

유 부총재는 "향후 연준의 커뮤니케이션 방식이 변화될 것으로 예상됨에 따라 연준 통화정책 경로와 관련된 불확실성이 커질 것으로 보인다"며 "미·이란 종전 이후 중동상황 및 국제유가 흐름, 주요국의 확장적 재정 정책, AI 산업 관련 우려 등 대내외 리스크 요인이 상존하고 있는 만큼 금융·외환시장의 변동성 확대 가능성에 계속 유의해 나가겠다"고 피력했다.

romeok@newspim.com