농어촌공사 경남본부, 풍수해 대비 농업기반시설 점검 강화

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비상대응 체계 점검 진행 중

영농 피해 최소화 계획 수립

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국농어촌공사 경남지역본부는 집중호우와 태풍에 대비해 관내 농업생산기반시설에 대한 안전관리와 비상대응 체계를 강화하고 있다고 18일 밝혔다

박찬희 한국농어촌공사 경남지역본부장(왼쪽 세 번째)가 집중호우·태풍 등 풍수해에 대비해 농업용 저수지를 점검하고 있다.[사진=한국농어촌공사 경남지역본부] 2026.06.18

경남지역본부에 따르면 지난 5월부터 농림축산식품부, 지방자치단체, 관할 지사와 함께 관내 농업용 저수지를 대상으로 합동점검을 진행하고 있다. 점검을 통해 제방, 여수로 등 주요 구조물의 이상 유무를 살피고 비상대응체계 마련 여부와 주민 대피계획 수립·운영 실태를 함께 점검했다.

경남지역본부는 저수지 안전점검과 병행해 우기 이전 배수 여건을 개선하기 위한 조치도 추진하고 있다. 농경지 침수 예방을 위해 배수로 준설을 실시하고 있으며, 호우 시 신속한 배수를 위한 양수펌프 임대 예산 확보에도 나서고 있다.

경남지역본부는 이를 통해 집중호우 등 비상상황 발생 시 현장에서 즉시 대응할 수 있는 배수 체계를 정비해 나간다는 계획이다.

배수장 근무자의 야간 작업 안전을 위한 설비 확충도 진행 중이다. 경남지역본부는 배수장 야간 조명시설을 보강해 야간 근무자의 시야 확보를 돕고, 장비 운영 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 줄이겠다는 방침이다.

박찬희 경남지역본부장은 "저수지와 배수시설이 우기에도 제 기능을 유지할 수 있도록 사전에 점검하고 보완하는 것이 중요하다"며 "현장 중심의 점검과 정비를 강화해 호우로 인한 영농 피해를 최소화하겠다"고 밝혔다.

news2349@newspim.com