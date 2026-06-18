전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.18 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

美, 러시아산 원유 제재 유예 '조용히' 만료…재부과 여부는 함구

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미 재무부가 17일 러시아산 해상운송 원유 제재 유예를 연장하지 않았다.
  • 중동산 원유 공급 재개 전망으로 러시아산 제재 완화 필요성이 줄어든 상황에서 유예를 끝낸 것으로 보인다.
  • 트럼프 대통령은 제재 재부과 여부를 두고 유가 흐름을 보며 검토 중이라고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란發 원유 풀리자 압박 카드 만지작
트럼프 "유가 얼마나 내리는지 보겠다"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국이 러시아산 원유에 대한 제재를 한시적으로 풀어줬던 조치를 조용히 만료시켰다. 다만 제재 재부과 여부에 대해서는 아직 명확히 밝히지 않았다.

미 재무부는 17일(현지시간) 자정에 만료된 러시아산 해상 운송 원유에 대한 제재 유예 조치를 별다른 발표 없이 연장하지 않았다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 행정부는 이것이 곧 제재를 다시 부과한다는 뜻인지는 분명히 밝히지 않았다.

미국은 지난해 러시아가 우크라이나 전쟁을 끝내도록 압박하기 위해 러시아 양대 석유기업 로스네프트와 루크오일에 제재를 부과했다. 러시아가 원유를 팔아 벌어들이는 돈줄을 끊기 위해서였다. 러시아는 미국과 사우디아라비아와 함께 세계에서 손꼽히는 원유 수출국이다.

올해 들어 미국과 이란이 전쟁을 벌이면서 중동산 기름 공급이 막혔고 국제 유가가 치솟자 미국은 기름값을 잡기 위해 러시아산 원유 제재를 잠시 풀어줬다. 러시아산 원유라도 시장에 돌게 해서 공급 부족을 메우려는 조치였다.

하지만 이번 주 미국과 이란이 전쟁을 끝내기로 합의하면서 막혔던 중동산 기름이 다시 시장에 풀릴 길이 열렸다. 따라서 이번 러시아산 원유 제재 유예 만료는 러시아산을 봐줄 이유가 줄어든 상황에서 이뤄진 조치로 보인다.

트럼프 대통령은 이날 러시아 제재를 다시 부과할지에 대해 분명한 답을 피했다. 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 기자들에게 트럼프 대통령은 "우리는 그것을 살펴보고 있다"며 "유가가 얼마나 내려오는지 보고 있는데 정말 빠르게 떨어지고 있다"고 말했다. 이날 미국 동부 시간 오전 11시 41분 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 전날보다 배럴당 1.25% 오른 77.00달러에 거래됐으며 브렌트유 8월물은 1.10% 상승한 79.83달러를 가리켰다.

앞서 16일에는 러시아산 원유에 제재를 다시 부과할 수 있다는 뜻을 내비쳤다. 그는 "중동산 원유가 이제 흘러나오고 있어서 곧 그렇게 할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 미국의 한 고위 관료는 전날 이란이 이번 주 후반으로 예상되는 합의 서명식 직후 곧바로 원유를 팔 수 있다고 밝혔다. 다만 원유와 가스 공급이 정상 수준으로 돌아오기까지는 몇 달이 걸릴 수 있다. 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 이번 이란 전쟁이 역사상 가장 큰 세계 에너지 시장 혼란을 불러왔다고 진단한 바 있다.

러시아도 이 사안을 주시해왔다. 앞서 유예 연장 협상에 관여했던 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 특사 키릴 드미트리예프는 지난 4일 미국 관리들이 이 유예 조치가 시장 안정에 도움이 된다는 점을 이해하고 있다고 말했다. 크렘린궁은 지난 14일 우크라이나 전쟁 종식 협상을 이끌어온 스티브 위트코프, 재러드 쿠슈너 미국 특사가 곧 러시아를 방문할 것이라고 밝혔다.

러시아 타타르스탄 공화국 알메티예프스크 외곽의 한 유전. [사진=로이터 뉴스핌]

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동