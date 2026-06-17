'신규원전 건설후보지 영덕 확정'....영덕군민 "환호"

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김광열 군수 "영덕 미래 100년 여는 역사적 전환점…군민이 만든 값진 결실"

한수원 17일, 신규원전2기 영덕...SMR원전 부산 기장군 확정 발표

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = '경북 초대형 산불'로 극심한 피해를 입은 경북 영덕군이 환호했다.

'대형 원전 2기' 건설 후보지로 영덕군이 최종 선정됐기 때문이다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕군청사 전경.

이같은 소식이 전해지자 영덕군은 긴급 보도자료를 내고 "이번 신규 원전 건설 후보지 영덕 지역 결정은 단순히 국책 사업을 유치한 것을 넘어 영덕의 100년 미래를 새롭게 설계할 수 있는 역사적인 결정"이라고 밝혔다.

김광열 영덕군수는 "어려운 과정 속에서도 지역의 미래를 위해 뜻을 모아 성숙한 군민 의식을 보여준 군민들의 승리"라며 "지역 발전이라는 대의에 힘과 지혜를 모아주신 영덕군의회와 범영덕원전유치위원회, 각 사회 단체와 관계 기관에도 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"고 말했다.

그러면서 김 군수는 "이번 신규 원전 유치는 인구 감소와 지역 경제 침체로 어려움을 겪어온 영덕군에 새로운 성장 동력을 확보하는 계기가 될 것으로 확신한다"고 말했다.

김 군수는 "이번 신규 원전 건설이 청년들이 돌아와 일자리를 찾고 아이 키우기 좋은 지역으로 거듭날 수 있는 소중한 기회가 될 것"이라며 "원전 건설과 운영 과정에서 추진되는 각종 지원 사업과 연관 산업 육성을 통해 양질의 일자리를 창출하고 지역 경제를 활성화해 군민 삶의 질을 높이는 새로운 전기가 마련될 것"이라고 강조했다.

그러면서 김 군수는 민선 8기 영덕 군수로서 임기를 마무리하는 시점에 '신규 원전 유치'라는 성과를 거둔 데 대해 각별한 의미를 부여했다.

김 군수는 "민선 8기 영덕 군수로서 마지막 소임이었던 신규 원전 유치의 꿈을 이루게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 성과는 행정만의 결과가 아닌 군민 모두가 함께 이뤄낸 값진 결실"이라고 평가했다.

김 군수는 "이번 선정이 영덕의 새로운 미래를 향한 힘찬 출발과 더 큰 희망으로 이어지기를 기원한다"고 덧붙였다.

한수원의 신규 원전 건설부지 선정에 따라 영덕군은 향후 원전 건설과 연계한 지역 발전 전략 수립, 관련 산업 육성, 정주 여건 개선, 인구 유입 기반 확충 등을 통해 지역 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

nulcheon@newspim.com