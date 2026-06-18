서울시교육청, '학교 수영장 지도' 첫 공개…운영정보 한눈에

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외부 위탁 운영 구조 투명화...회원권 환불 분쟁 등 피해 예방

운영업체·허가기간까지 공개, 위법 영업 신고 시스템도 구축

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 학교 수영장 운영 정보를 한눈에 확인할 수 있는 통합 대시보드를 전국 최초로 선보인다. 이용자 알권리를 보장하고 회원권 환불 등 소비자 피해를 사전에 차단하겠다는 취지다.

서울시교육청은 학교 수영장 이용 관련 정보 비대칭 문제를 해소하기 위해 '서울 학교 수영장 지도'를 구축해 운영한다고 18일 밝혔다.

'풍덩! 서울 학교 수영장 지도' 안내. [사진=서울시교육청]

서울시 내 학교 수영장은 총 48곳으로 이 중 약 85%가 학교장이 아닌 외부 운영자에게 '사용허가' 방식으로 위탁 운영되고 있다.

그러나 이용 학생과 시민들이 이러한 구조를 충분히 인지하지 못해 회원권 환불 분쟁 등 피해가 발생하는 사례가 이어져 왔다.

이번에 구축된 지도는 서울교육시각화시스템을 통해 웹과 모바일에서 모두 이용할 수 있으며 ▲이용 유의사항 ▲서울 전체 수영장 분포 지도 ▲학교별 운영 현황 등 핵심 정보를 제공한다.

특히 이용자 보호를 위해 수영장 관리 형태와 사용허가 종료 시점을 반영한 '회원권 구매 가이드'를 제시하고 불법 전대 및 개인 강습 관련 주의사항도 함께 안내한다.

지도 서비스에서는 자치구별 수영장 분포를 명암과 수치로 시각화해 지역별 현황을 쉽게 비교할 수 있도록 했으며 개별 수영장의 위치와 내부 사진뿐 아니라 운영업체명과 사용허가 기간까지 공개해 이용자의 선택 편의성을 높였다.

또 지도에는 '서울교육신문고' QR코드가 상시 게시돼 사용허가 종료 이후 회원권 판매 등 위법 행위를 발견할 경우 시민이 현장에서 즉시 신고할 수 있도록 했다.

정근식 서울시교육감은 "서울 학교 수영장 지도는 단순한 정보의 공개를 넘어 학생과 시민이 학교 수영장 시설을 비교하고 선택할 수 있는 도구"라며 "앞으로도 학생의 체육활동과 시민의 생활체육 및 여가 공간으로서 공유재산을 적극적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com