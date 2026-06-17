전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

"조선·방산 이어 우주·태양광까지"...한화, 미래 투자 '광폭 행보'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한화그룹이 16일 KAI 지분 확대와 태양광 투자로 우주항공·에너지 미래사업을 본격 추진했다
  • 한화큐셀은 미국 조지아주에 3조2000억원 투입해 잉곳부터 모듈까지 일괄 생산하는 태양광 '솔라 허브'를 구축했다
  • 한화오션의 KDDX 사업자 선정과 캐나다 잠수함 수주 도전으로 조선·방산과 우주항공·태양광을 아우르는 미래 포트폴리오가 강화되고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KAI 2대 주주 올라서며 '한국판 스페이스X' 목표 시동
美 태양광 '솔라 허브' 건설 완료...우주 태양광 개발 속도

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 공정위 자산총액 기준 재계 5위로 올라선 한화그룹의 우주항공과 태양광 등 미래사업 투자 확대가 주목을 받고 있다. 석유화학과 함께 한화그룹의 주력인 조선(한화오션)과 방산(한화에어로스페이스)은 반도체와 함께 슈퍼 사이클에 올라탄 상태다. 조선과 방산에 이어 우주항공, 태양광까지 미래사업 포트폴리오를 제대로 갖춰가고 있다는 평가다.

최근 7조8000억원 규모 한국형 차기 구축함(KDDX) 건조 사업의 사업자로 한화오션이 사실상 낙점된 가운데, 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 사업자로도 선정될 경우 한화그룹의 이같은 미래 구상이 탄력을 받을 것이란 전망이 나온다.

17일 한화그룹과 재계에 따르면, 한화그룹은 지난 16일 한국항공우주산업(KAI) 지분 9.04%를 확보, 2대 주주로 올라서며 '한국판 스페이스X' 목표에 본격 시동을 걸었다. 한화는 연말까지 5000억원을 추가 투입해 지분을 9.97%까지 취득하기로 결의했다. 이렇게 되면 한화그룹의 KAI 지분은 12%를 넘어서게 된다.

한화는 KAI 지분 보유 목적을 '단순 투자'에서 '경영 참여'로 공시한 바 있다. 일론 머스크가 이끄는 '스페이스X' 상장으로 우주산업의 글로벌 경쟁이 본격화한 가운데, 국내 우주·항공 시장은 규모가 제한적이고 복수의 기업들이 중복 투자를 하고 있어 개발과 운영의 경쟁력이 제한을 받고 있다는 지적이 있었다.

한화측은 "한화와 KAI가 보유한 기술과 역량이 결합될 경우 비효율성이 제거되고 시너지가 발생해 국가 차원의 우주·항공 산업 경쟁력을 제고할 수 있다"고 설명했다.

한화, 미래 투자 '광폭 행보' [AI 그래픽= 정탁윤 기자]

한화솔루션 큐셀 부문(한화큐셀)은 최근 미국 조지아주 카터스빌 공장에서 태양전지 셀 양산을 개시했다고 발표했다. 이로써 한화큐셀은 태양광 패널 제조에 필요한 핵심 부품인 잉곳과 웨이퍼, 모듈 등을 모두 미국 현지 생산하는 체계를 갖추게 됐다. 총 3조2000억원을 투자해 '솔라 허브' 건설에 나선 지난 2023년 이후 3년 만이다.

솔라 허브는 미국에서 유일하게 잉곳부터 웨이퍼, 셀, 모듈로 이어지는 태양전지 주요 밸류체인을 수직계열화한 생산 거점이다. 한화큐셀의 미국 내 생산능력은 잉곳∙웨이퍼∙셀은 각각 3.3GW(기가와트), 모듈은 8.6GW가 됐으며, 이는 북미에서 실리콘 전지 기반 모듈을 만드는 태양광 제조기업 중 최대 규모다.

미국은 인공지능(AI) 데이터센터로 전력 수요가 급증하며 태양광이 대체에너지로 주목받고 있다. 한화는 최근 스페이스X 상장과 함께 우주 태양광 개발에도 속도를 내고 있다

최근 7조 8000억원 규모 한국형 차기 구축함(KDDX) 건조 사업의 우선협상대상자로 사실상 선정된 한화는 그룹 차원에서 60조원 규모의 캐나다 잠수함사업 수주에도 총력을 기울이고 있다. 이달 중 캐나다 정부가 최종 결과를 발표할 예정인 가운데, 한화는 막판까지 독일 업체와 치열한 경쟁을 하고 있다.

재계 한 관계자는 "한화가 대우조선(현 한화오션) 인수 이후 그룹 차원의 조선, 방산사업을 강화하고 있는 가운데, 캐나다 잠수함사업마저 수주할 경우 그룹 차원의 미래 전략이 한층 탄력을 받을 것"이라며 "태양광과 우주항공 등 미래 사업에 투자하는 한화그룹만의 포트폴리오가 점점 빛을 발할 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동